6旬老翁深夜遭家人踢皮球 新店警熱心協助安頓

2019-06-12 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



基隆市一名68歲林姓老翁，日前深夜搭乘計程車前往住在新北市深坑區的女兒住處，卻在按門鈴後遲遲等不到女兒開門，只好呆坐路邊，路人見狀向新店警方報案，警方獲報後先將林翁載回派出所安置，並於早上聯絡基隆警方請求協助聯繫林翁戶籍地的家屬，未料林翁家屬不願將林翁接回，在林翁女兒也連繫不上的情況下，林翁最後由新北市社會局出面協助安頓。

新店警分局深坑分駐所上月29日凌晨1時許接獲民眾報案，表示北深路2段上有一迷失老人呆坐路旁，盼警方能給予協助。警方獲報後隨即派遣警員沈亮聲、黃博晟前往，經確認，發現原來是戶籍地設於基隆市的68歲林翁，他向警方表示，他搭乘計程車來投靠家住深坑的女兒，未料女兒住所無人回應，不知如何是好，只得呆坐路旁。

新店警方了解案情後，便先將林翁帶回派出所安置提供食物與飲水，再聯絡基隆市警方，請求協助聯絡林翁的大哥前來接回他，未料林翁大哥卻拒絕接回，並向警方表示先前已收留過林翁，現在應該由子女來照顧他；警方多次連繫林翁女兒後，也無法取得聯繫。