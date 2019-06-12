女子網路交友 代收包裹失金130萬

2019-06-12 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



上網交友成為不少民眾的生活日常，兩名女子在臉書、LINE結識條件不錯的「男性」友人後，對方分以寄送包裹、文書方式，詐騙兩女匯款付手續費、簽署文書費，其中1人被騙130萬元。基隆市警方提醒民眾，在網路世界交友或投資風險都非常高，要小心防騙。

警方說，一名許姓保母在臉書遇上自稱香港公職人員的楊男主動加好友，兩人後來又在LINE加好友連絡，相談甚歡。楊男後來跟許女說，要寄個包裹給她，裡面有180萬美金，請許女代收，並稱已支付1萬2000元美金給貨運公司。

過不久許女接到自稱貨運公司人員來電，因為要變更包裹所有人，要求她支付6500美金，換算約20萬台幣手續費，許女不疑有他，立刻匯款到對方指定帳戶。過了幾天，楊男傳電子郵件給許女，表示已寄出裝有180萬美金的包裹，但須匯款3萬5000美金，換算約110萬台幣才能收件。許女再次匯款，還聽對方的話，跟銀行人員說要匯錢給親戚，之後就連絡不上對方，也沒收到包裹，驚覺被騙報警。

黃姓女子則是在網路認識自稱駐敘利亞的美軍「MN」，雙方以LINE交談1個多月後，MN對黃女說，敘利亞正在內戰，打算將地契跟美金寄到台灣請黃女代為保管，要求黃先匯29萬元台幣簽署文書費用。不久黃女收到「海外運輸公司」提供轉帳帳戶，黃女匯款後，等了1個月未收到包裹，也聯絡不上MN，才知遇上詐騙。

警方表示，近來詐騙集團放上外貌吸睛的大頭照，利用臉書或網路遊戲連結，再透過LINE加好友聊天，自稱為香港、澳門等地的投資顧問、公職人員或駐敘利亞美軍等身分，取信被害人後，每天以柔情攻勢噓寒問暖，讓渴望愛情的男女落入陷阱，再以邀請合作投資賺未來結婚基金行騙。寄送禮物或代保管地契、美金也是行騙手法，一旦匯款後發現被騙，愛情跟金錢兩頭空。