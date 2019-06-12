酒醉老翁亂棒打死碎念妻 未報警先叩兄「叫葬儀社」

2019-06-12 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮一處民宅今天獲報發生婦人死亡命案，警方趕往現場，發現70歲的潘姓婦人頭部滿是血倒臥沙發上，氣絕不久，73歲的郭姓丈夫當場承認，上午喝了酒後，不滿妻子碎念，酒後情緒失控，就拿木棍朝老妻一陣亂打；郭事後對家屬懺悔說：「只是教訓一下，沒想到會那麼嚴重」，警方初步認定無殺人故意，將依過失致死罪嫌移送偵辦。

恆春警方今天上午10時許接獲報案，指恆春鎮省北路一間民宅有老婦人死亡，警方趕赴現場，發現倒臥客廳沙發上的潘姓婦人頭部滿是血，沙發和地上有擦拭血跡的痕跡，死亡時間約2小時，郭姓丈夫平靜地坐在沙發上，身上還聞得到酒氣，他當場承認是酒後情緒失控、亂棒打死雜雜念的老妻，隨即被帶回偵訊；警方初步調查，死因是頭部破裂失血過多。

據調查，郭姓老夫妻和媳婦、2名孫子同住，媳婦和孫子今天上午8時出門上班，郭姓老翁上午小飲後，因妻子碎碎唸，酒後一時情緒被挑起來，就拿起屋內長約50公分長的木棍朝妻子一陣亂打，行動不便的潘姓婦人無從抵抗，打了多下後，不久發現妻子沒有呼吸和心跳，才知道闖下大禍，一度猶豫要不要通報119救護，後來未報案，而是通知哥哥叫葬儀社人來處理。

郭的哥哥表示，他上午9時許開車往高雄的路上接到弟弟來電，「幫忙找葬儀人來，準備棺材」，因弟弟的個性愛開玩笑，不以為意，掛電話後不久又接到來電，他通知葬儀社友人前往查看，不久友人回報是他的弟媳被弟弟打死了，已報警處理，嚇得趕快回來處理；弟弟平日愛喝保力達，平常人都很好，酒後心性就不一樣，愛吹噓過往事蹟，「早就要他戒了，就是勸不動！」。