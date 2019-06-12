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台南好市多賣場地下停車場冒煙 疑老車故障底盤起火

2019-06-12 14:52聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市北區好市多大賣場地下二樓停車場下午近2點突然冒煙，和緯消防分隊趕到現場，發現一輛轎車底盤起火，馬上出水滅火並疏散地下二樓民眾。

杜姓女駕駛告訴消防人員，她停好車下車後才想起來手機放在車上，要回車上拿手機前看到車子底部冒煙，馬上報119處理。

和緯分隊就在好市多對面，馬上出車出水滅火，據了解這輛車子已24年車齡，消防人員懷疑零件老舊有關。

台南市好市多地下停車場藍色轎車冒煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰/攝影
台南市好市多地下停車場藍色轎車冒煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰/攝影
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台南市好市多地下停車場藍色轎車冒煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰/攝影
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好市多停車場
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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