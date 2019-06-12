台南好市多賣場地下停車場冒煙 疑老車故障底盤起火

2019-06-12 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市北區好市多大賣場地下二樓停車場下午近2點突然冒煙，和緯消防分隊趕到現場，發現一輛轎車底盤起火，馬上出水滅火並疏散地下二樓民眾。

杜姓女駕駛告訴消防人員，她停好車下車後才想起來手機放在車上，要回車上拿手機前看到車子底部冒煙，馬上報119處理。