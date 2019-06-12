影／電線走火？妙齡女困8樓陽台 警消急升雲梯車搶救

2019-06-12 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市北屯區崇德五路146巷大樓今天中午傳出火警，大樓8樓冒出濃濃黑煙，台中市消防局勤指中心獲報後，派遣3個分隊前往救援，當時一名女子受困在8樓陽台，警消利用雲梯車在5分鐘內緊急升梯，順利將女子搶救下來，女子只有輕微嗆傷，家屬獲報後緊急趕回，感謝警消人員的即時協助，警消表示，詳細起火原因有待消防局火調科後續調查。

警消初步調查，黃姓女子（20歲）與母親、阿姨承租在該棟大樓8樓，今天中午12時許，陽台突然冒出濃濃黑煙，大樓警鈴大作，大樓保全趕緊報警求助，警消到場後，黃女一人受困在陽台，經破門進入屋內後，順利滅火，並在火場撲滅前，先以雲梯車將黃女搶救下來，送往中國醫藥大學附設醫院治療，火場起火點疑為客廳，詳細起火原因，有待後續調查。

蘇姓住戶表示，他是13樓的住戶，當時他是先從陽台看到8樓陽台冒出濃煙，聽到警鈴大作，他連忙與其他住戶一起跑到8樓，並向住戶借工具，撬開門鎖，進入屋內後發現，火場一片漆黑，他與其他住戶、警消人員一起利用水線幫忙滅火。