這分局好「辣」 勤教玩闖關還送辣椒醬

2019-06-12 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市警局第五分局為慶祝警察節，將肅穆的勤教會議一秒變身慶祝派對，飆玩快問快答、猜歌遊戲，平時嚴肅的長官忙著比手畫腳，現場爆笑如雷。五分局指出，勤教結合慶生與表揚大會，感謝員警一年來的辛勞，並準備戰鬥靴、LED肩燈等獎品，最受歡迎的是加碼獎品「辣椒醬」，員警大笑打趣說，「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」、「剛好吃粽子沾辣椒醬」。

警察的勤教也可以很歡樂！台中市警局第五分局昨天下午舉行聯合勤教，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議，由分局長郭士傑表揚分局18位108年度績優員警、14位30年資深員警，還有4位108年5月份忠勤、忠義績優人員。

隨後進行快問快答與猜歌遊戲，由郭士傑抽出內勤組長代表哼歌，外勤所長帶隊猜歌名，逗趣的是，副分局長楊明哲哼唱姜育恆的「驛動的心」，因曲風懷舊，台下新進員警一陣靜默，露出困惑的求救眼神，所幸所內資深前輩神救援，這才答出歌名。

還有保防組長黃建樂哼唱金門王與李炳輝的「流浪到淡水」，台下員警一窩蜂寫出「有緣沒緣，大家來作伙」歌詞，一時忘記這首耳熟能詳的歌名，全場哈哈大笑。