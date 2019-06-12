親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
阿羅哈國道車禍
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

這分局好「辣」 勤教玩闖關還送辣椒醬

2019-06-12 13:02聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警局第五分局為慶祝警察節，將肅穆的勤教會議一秒變身慶祝派對，飆玩快問快答、猜歌遊戲，平時嚴肅的長官忙著比手畫腳，現場爆笑如雷。五分局指出，勤教結合慶生與表揚大會，感謝員警一年來的辛勞，並準備戰鬥靴、LED肩燈等獎品，最受歡迎的是加碼獎品「辣椒醬」，員警大笑打趣說，「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」、「剛好吃粽子沾辣椒醬」。

警察的勤教也可以很歡樂！台中市警局第五分局昨天下午舉行聯合勤教，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議，由分局長郭士傑表揚分局18位108年度績優員警、14位30年資深員警，還有4位108年5月份忠勤、忠義績優人員。

隨後進行快問快答與猜歌遊戲，由郭士傑抽出內勤組長代表哼歌，外勤所長帶隊猜歌名，逗趣的是，副分局長楊明哲哼唱姜育恆的「驛動的心」，因曲風懷舊，台下新進員警一陣靜默，露出困惑的求救眼神，所幸所內資深前輩神救援，這才答出歌名。

還有保防組長黃建樂哼唱金門王與李炳輝的「流浪到淡水」，台下員警一窩蜂寫出「有緣沒緣，大家來作伙」歌詞，一時忘記這首耳熟能詳的歌名，全場哈哈大笑。

台中市大台中警察之友會第五辦事處主任林貴容得知警察節活動，贈送每位同仁側背包，以行動支持與肯定警察。分局也準備戰鬥靴、全罩式安全帽、反光背心、LED肩燈等遊戲獎品，最特別的是加碼獎品「辣椒醬」，讓獲獎員警大笑，「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」、「剛好吃粽子沾辣椒醬」。

第五分局為慶祝警察節，將肅穆的勤教會議一秒變身慶祝派對，飆玩快問快答、猜歌遊戲，...
第五分局為慶祝警察節，將肅穆的勤教會議一秒變身慶祝派對，飆玩快問快答、猜歌遊戲，平時嚴肅的長官忙著比手畫腳，現場爆笑如雷。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
台中市大台中警察之友會第五辦事處主任林貴容(左)贈送每位同仁側背包，並由分局長郭...
台中市大台中警察之友會第五辦事處主任林貴容(左)贈送每位同仁側背包，並由分局長郭士傑(右)代表受獎。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
第五分局為慶祝警察節，將肅穆的勤教會議一秒變身慶祝派對，飆玩快問快答、猜歌遊戲，...
第五分局為慶祝警察節，將肅穆的勤教會議一秒變身慶祝派對，飆玩快問快答、猜歌遊戲，平時嚴肅的長官忙著比手畫腳，現場爆笑如雷。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
第五警分局昨勤教時表揚績優員警。圖／台中市警察局第五分局提供
第五警分局昨勤教時表揚績優員警。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
台中市警局第五分局舉行聯合勤教，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議。圖／台中市警察局第五...
台中市警局第五分局舉行聯合勤教，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
台中市警局第五分局舉行聯合勤教，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議。圖／台中市警察局第五...
台中市警局第五分局舉行聯合勤教，以遊戲與慶生取代嚴肅的會議。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
遊戲最特別的是加碼獎品「辣椒醬」，讓獲獎員警大笑，「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」、...
遊戲最特別的是加碼獎品「辣椒醬」，讓獲獎員警大笑，「辣椒水用完改用辣椒醬嗎？」、「剛好吃粽子沾辣椒醬」。圖／台中市警察局第五分局提供
分享

警察
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

外籍移工拾金不昧 警靠翻譯app找失主

2019-06-12 12:22

安平男童被重逾一百多公斤竹棚壓住 不幸窒息死亡

2019-06-12 11:57

影／電線走火？妙齡女困8樓陽台 警消急升雲梯車搶救

2019-06-12 14:07

國小男童被竹棚壓死 祖母：孫子失救才會死

2019-06-12 14:03

台中北屯區大樓驚傳火警 一女坐雲梯車救出

2019-06-12 13:01

西班牙正妹遊台中丟手機 簡訊警助尋回直呼：好奇妙

2019-06-12 11:57

台南國小海邊戶外教學學生意外死亡 學校：不忍苛責老師

2019-06-12 11:54

影／白色賓士自撞74快速道路 警消到場 駕駛卻不見了

2019-06-12 11:20

影／丈夫心臟病發妻急停路中求援 警飛車開道搶救性命

2019-06-12 10:32

影／老家燒毀 老婦及時逃出憂傷老照片等回憶全沒了

2019-06-12 10:20

FBI首次在台賽龍舟 台美混組不慎翻船無人受傷

2019-06-12 10:20

大雨過後轎車零件受損 警方提醒車主竊嫌蠢蠢欲動

2019-06-12 09:43

輕熟女駕BMW雨夜疑打水漂 自撞BRT站體4人傷

2019-06-12 09:25

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱

2019-06-12 08:28

國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻

2019-06-12 08:14

明天就回國…2印度學生戲水溺斃

2019-06-12 01:22

女駕駛高速超車 撞死貨車司機

2019-06-12 01:12

高雄透天厝深夜惡火 1人失去意識送醫不治

2019-06-12 00:54

國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷

2019-06-12 00:35

國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷

2019-06-11 23:55

貨櫃車天雨失控 「掛」分隔島上

2019-06-11 23:34

國3南下3車撞成一團 4大1小受傷送醫

2019-06-11 23:16

真有其事！ 中市公民會館理事長帶2隻台灣獼猴遺體報案

2019-06-11 23:03

疑西濱馬路不平 貨車繩索鬆脫雞肉廢料灑2百公尺

2019-06-11 21:24

驚！ 北市大樓火警 16人倉皇逃頂樓求生

2019-06-11 17:52

載軍方彈藥車過彎撞斷電桿 網友：阿兵哥慘了

2019-06-11 17:13

3樓高黑板木白蟻蛀蝕「倒頭栽」 壓死80歲乘涼婦人

2019-06-11 16:01

影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36

退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37

永康工業區毒氣外洩 憂閃燃消防局警戒中

2019-06-11 14:34

搭火車驚聞男子暈倒 熱血消防員衝月台救人

2019-06-11 14:23

暴雨後水溝蓋跳起暗藏坑洞 警用盡力移回

2019-06-11 14:10

兄弟都是街頭戰警 還曾一起抓到歹徒兄弟

2019-06-11 13:02

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

大雨滂沱高速公路開車小心 頭屋段小貨車打滑翻車4傷

2019-06-11 12:21

慶祝警察節 虎尾警分局捐73袋熱血

2019-06-11 12:19

男子就醫中逃跑躲草叢 警細心照料協尋家屬領回

2019-06-11 12:18

警察節前夕退警爭權益 14日台灣大道拉布條

2019-06-11 12:00
看更多

熱門文章

淡水鬥毆分局長犯4點錯誤 侯友宜怒拔官

2019-06-11 16:32

分局長遭撤換 淡水警分局反而有人鬆了一口氣

2019-06-11 21:31

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

侯友宜闖警局周會報飆罵 警局長愧嘆再有引咎辭職

2019-06-11 21:11

影／再提拔官事件 侯友宜重砲轟：陳良德不配當分局長

2019-06-12 10:33

女子賖帳買彩券 已付2110萬還欠600多萬

2019-06-11 17:38

台東警官涉販毒 前任局長記過2分局長調職

2019-06-11 19:41

影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36

剛辦完母親喪事 江建民不幸搭上阿羅哈死亡班車

2019-06-11 14:37

和兒子欠下破千萬債務 劉泰英大安區住家遭法拍

2019-06-11 17:10

3樓高黑板木白蟻蛀蝕「倒頭栽」 壓死80歲乘涼婦人

2019-06-11 16:01

國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷

2019-06-11 23:55

週刊爆韓國瑜北農案背信恐不利 北檢：與事實有出入

2019-06-12 10:51

國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻

2019-06-12 08:14

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

2019-06-11 14:15

與男友吵架獨自外出 她遭狼性侵還被毒打

2019-06-12 07:44

購屋38坪變33坪 地政事務所測量出包判國賠百萬

2019-06-11 18:30

台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱

2019-06-12 08:28

橋墩下24歲男疑舉槍尋短 住家留遺書感謝家人照顧

2019-06-11 18:55

小碎冰換小碎辣… 鹹酥雞店員一招報復飲料店店長

2019-06-12 10:42

新車遭三寶「開著車門倒車」刮傷 不道歉還回幹話：久了都會刮傷

2019-06-11 15:30

淡水連續爆發群眾鬥毆 侯友宜怒拔分局長

2019-06-12 00:06

驚！ 北市大樓火警 16人倉皇逃頂樓求生

2019-06-11 17:52

載軍方彈藥車過彎撞斷電桿 網友：阿兵哥慘了

2019-06-11 17:13

阿羅哈客運衝出國道 3死者都沒繫安全帶拋出車外

2019-06-11 17:22

幼子告訴在大陸工作的媽媽家裡多了小弟弟 她提告

2019-06-11 20:49

阿羅哈3違法 肇事司機連上7天班工時逾12小時

2019-06-11 16:04

阿羅哈客運車禍罹難者家屬 回捐慈濟慰問金讓大愛循環

2019-06-11 15:39

這些姓氏訂位好困擾 「ㄤ先生」氣炸

2019-06-11 16:02

國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷

2019-06-12 00:35

政大告毀損 鋸蔣銅像馬腳學生遭起訴

2019-06-11 15:57

退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37

賓士車大剌剌佔據賣場門口 車主笑回：私人地沒關係

2019-06-12 12:26

打羽球擊中對手左眼遭求償百萬 法院判他免賠

2019-06-11 20:21

台南國小海邊戶外教學學生意外死亡 學校：不忍苛責老師

2019-06-12 11:54

色老闆酒後威脅女員工嘿咻 如不從要對她家人不利判5年

2019-06-11 17:43

影／老家燒毀 老婦及時逃出憂傷老照片等回憶全沒了

2019-06-12 10:20

韓國瑜陷入背信風暴 柯文哲酸北檢：反應比恐龍慢

2019-06-12 10:53

法官被控檢審不分 司法院移送監院調查

2019-06-11 17:30

真有其事！ 中市公民會館理事長帶2隻台灣獼猴遺體報案

2019-06-11 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top