西班牙正妹遊台中丟手機 簡訊警助尋回直呼：好奇妙

2019-06-12 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



西班牙女子Ailin與友人到台中自由行，前天凌晨二人搭計程車時，卻不慎將手機遺失在計程車上，幸好司機趕緊送到派出所，警方獲報後檢視手機，恰巧發現手機傳來簡訊並留有電話號碼，警方撥打電話，以簡單英文順利聯絡到Ailin到領回，也感謝台灣警方處理遺失物的效率。

台中市第四警分局大墩所表示，前天凌晨2時許，一名計程車司機進走派出所通報，稱一名外籍乘客在南屯區文心路、向上路口附近下車後，他在座位底下發現一支智慧型手機，應該是乘客不小心遺留的，請警察協助找到失主。

警方依規受理後，試圖檢視手機找尋通知失主的聯繫方式，但手機因螢幕有圖形鎖，先嘗試要解鎖，但試了幾次均無法打開，苦惱之際，正好收到一封來自失主朋友的英文簡訊，留有電話號碼，員警立即撥打該電話號碼，用簡單的英文會話通知失主前來領取，約過10分鐘後，西班牙籍女子Ailin（25歲）與友人至所領回手機。

Ailin表示，原本以為手機遺失拿回來機率不大，竟完好無缺的出現在眼前，失而復得的感覺讓她直呼「好奇妙」，她不斷向員警說謝謝，對員警處理事情的能力及素質