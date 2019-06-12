親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
阿羅哈國道車禍
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

西班牙正妹遊台中丟手機 簡訊警助尋回直呼：好奇妙

2019-06-12 11:57聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

西班牙女子Ailin與友人到台中自由行，前天凌晨二人搭計程車時，卻不慎將手機遺失在計程車上，幸好司機趕緊送到派出所，警方獲報後檢視手機，恰巧發現手機傳來簡訊並留有電話號碼，警方撥打電話，以簡單英文順利聯絡到Ailin到領回，也感謝台灣警方處理遺失物的效率。

台中市第四警分局大墩所表示，前天凌晨2時許，一名計程車司機進走派出所通報，稱一名外籍乘客在南屯區文心路、向上路口附近下車後，他在座位底下發現一支智慧型手機，應該是乘客不小心遺留的，請警察協助找到失主

警方依規受理後，試圖檢視手機找尋通知失主的聯繫方式，但手機因螢幕有圖形鎖，先嘗試要解鎖，但試了幾次均無法打開，苦惱之際，正好收到一封來自失主朋友的英文簡訊，留有電話號碼，員警立即撥打該電話號碼，用簡單的英文會話通知失主前來領取，約過10分鐘後，西班牙籍女子Ailin（25歲）與友人至所領回手機。

Ailin表示，原本以為手機遺失拿回來機率不大，竟完好無缺的出現在眼前，失而復得的感覺讓她直呼「好奇妙」，她不斷向員警說謝謝，對員警處理事情的能力及素質

第四警分局大墩派出所長葉信良表示，為民服務乃職責所在，不分對象、國籍，只要能協助外籍人士解決急難，定用熱忱提供貼心的服務，亦是促進國民外交最好的方式，並提醒民眾，重要物品要隨身保管、多加留意，以免因一時疏忽而造成損失。

西班牙正妹Ailin（右）前天與友人到台中自由行，未料卻將手機遺失在計程車上，經...
西班牙正妹Ailin（右）前天與友人到台中自由行，未料卻將手機遺失在計程車上，經計程車司機尋獲後，台中市第四警分局大墩所順利聯絡到她，讓她取回手機。圖／第四警分局提供
分享

失主計程車西班牙

相關新聞

影／丈夫心臟病發妻急停路中求援 警飛車開道搶救性命

2019-06-12 10:32

FBI首次在台賽龍舟 台美混組不慎翻船無人受傷

2019-06-12 10:20

大雨過後轎車零件受損 警方提醒車主竊嫌蠢蠢欲動

2019-06-12 09:43

輕熟女駕BMW雨夜疑打水漂 自撞BRT站體4人傷

2019-06-12 09:25

安平男童被重逾一百多公斤竹棚壓住 不幸窒息死亡

2019-06-12 11:57

台南國小海邊戶外教學學生意外死亡 學校：不忍苛責老師

2019-06-12 11:54

影／白色賓士自撞74快速道路 警消到場 駕駛卻不見了

2019-06-12 11:20

影／老家燒毀 老婦及時逃出憂傷老照片等回憶全沒了

2019-06-12 10:20

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱

2019-06-12 08:28

國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻

2019-06-12 08:14

明天就回國…2印度學生戲水溺斃

2019-06-12 01:22

女駕駛高速超車 撞死貨車司機

2019-06-12 01:12

高雄透天厝深夜惡火 1人失去意識送醫不治

2019-06-12 00:54

國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷

2019-06-12 00:35

國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷

2019-06-11 23:55

貨櫃車天雨失控 「掛」分隔島上

2019-06-11 23:34

國3南下3車撞成一團 4大1小受傷送醫

2019-06-11 23:16

真有其事！ 中市公民會館理事長帶2隻台灣獼猴遺體報案

2019-06-11 23:03

疑西濱馬路不平 貨車繩索鬆脫雞肉廢料灑2百公尺

2019-06-11 21:24

驚！ 北市大樓火警 16人倉皇逃頂樓求生

2019-06-11 17:52

載軍方彈藥車過彎撞斷電桿 網友：阿兵哥慘了

2019-06-11 17:13

3樓高黑板木白蟻蛀蝕「倒頭栽」 壓死80歲乘涼婦人

2019-06-11 16:01

影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36

退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37

永康工業區毒氣外洩 憂閃燃消防局警戒中

2019-06-11 14:34

搭火車驚聞男子暈倒 熱血消防員衝月台救人

2019-06-11 14:23

暴雨後水溝蓋跳起暗藏坑洞 警用盡力移回

2019-06-11 14:10

兄弟都是街頭戰警 還曾一起抓到歹徒兄弟

2019-06-11 13:02

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

大雨滂沱高速公路開車小心 頭屋段小貨車打滑翻車4傷

2019-06-11 12:21

慶祝警察節 虎尾警分局捐73袋熱血

2019-06-11 12:19

男子就醫中逃跑躲草叢 警細心照料協尋家屬領回

2019-06-11 12:18

警察節前夕退警爭權益 14日台灣大道拉布條

2019-06-11 12:00

女兒持磚塊打傷母頭 母：「提告只是保護自己」

2019-06-11 11:47

婦人「憑感覺」報案差1.5公里 警方「憑經驗」找到人

2019-06-11 11:43

副分局長操刀拍到趴地 警：喝水想到長官用心的這一幕

2019-06-11 11:42

台塑越鋼海汙事件 7875位越南受害者跨海求償1.4億元

2019-06-11 11:41

謊稱金主要買靈骨塔 不法集團詐長者掏錢逾2億

2019-06-11 11:40
看更多

熱門文章

淡水鬥毆分局長犯4點錯誤 侯友宜怒拔官

2019-06-11 16:32

女友邀婚前健檢他怨「不被信任」 報告一出爐臉綠了

2019-06-11 13:11

分局長遭撤換 淡水警分局反而有人鬆了一口氣

2019-06-11 21:31

侯友宜闖警局周會報飆罵 警局長愧嘆再有引咎辭職

2019-06-11 21:11

女子賖帳買彩券 已付2110萬還欠600多萬

2019-06-11 17:38

台東警官涉販毒 前任局長記過2分局長調職

2019-06-11 19:41

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36

剛辦完母親喪事 江建民不幸搭上阿羅哈死亡班車

2019-06-11 14:37

和兒子欠下破千萬債務 劉泰英大安區住家遭法拍

2019-06-11 17:10

3樓高黑板木白蟻蛀蝕「倒頭栽」 壓死80歲乘涼婦人

2019-06-11 16:01

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

2019-06-11 14:15

國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷

2019-06-11 23:55

國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻

2019-06-12 08:14

橋墩下24歲男疑舉槍尋短 住家留遺書感謝家人照顧

2019-06-11 18:55

購屋38坪變33坪 地政事務所測量出包判國賠百萬

2019-06-11 18:30

與男友吵架獨自外出 她遭狼性侵還被毒打

2019-06-12 07:44

新車遭三寶「開著車門倒車」刮傷 不道歉還回幹話：久了都會刮傷

2019-06-11 15:30

台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱

2019-06-12 08:28

淡水連續爆發群眾鬥毆 侯友宜怒拔分局長

2019-06-12 00:06

載軍方彈藥車過彎撞斷電桿 網友：阿兵哥慘了

2019-06-11 17:13

驚！ 北市大樓火警 16人倉皇逃頂樓求生

2019-06-11 17:52

阿羅哈客運衝出國道 3死者都沒繫安全帶拋出車外

2019-06-11 17:22

小碎冰換小碎辣… 鹹酥雞店員一招報復飲料店店長

2019-06-12 10:42

幼子告訴在大陸工作的媽媽家裡多了小弟弟 她提告

2019-06-11 20:49

阿羅哈3違法 肇事司機連上7天班工時逾12小時

2019-06-11 16:04

阿羅哈客運車禍罹難者家屬 回捐慈濟慰問金讓大愛循環

2019-06-11 15:39

這些姓氏訂位好困擾 「ㄤ先生」氣炸

2019-06-11 16:02

政大告毀損 鋸蔣銅像馬腳學生遭起訴

2019-06-11 15:57

國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷

2019-06-12 00:35

退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37

週刊爆韓國瑜北農案背信恐不利 北檢：與事實有出入

2019-06-12 10:51

打羽球擊中對手左眼遭求償百萬 法院判他免賠

2019-06-11 20:21

色老闆酒後威脅女員工嘿咻 如不從要對她家人不利判5年

2019-06-11 17:43

法官被控檢審不分 司法院移送監院調查

2019-06-11 17:30

勞工局勞檢阿羅哈初步發現違反勞基法 最高可罰300萬元

2019-06-11 12:35

真有其事！ 中市公民會館理事長帶2隻台灣獼猴遺體報案

2019-06-11 23:03

爆料王炳忠「替中共發展組織」 法院判周玉蔻免賠

2019-06-11 16:20

新北前議員剷平山頭蓋廟 開庭辯沒有造成災害或傷亡

2019-06-11 22:10

知名蛋糕店「南蠻堂」鬧家變 違反商標法遭起訴

2019-06-11 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top