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警察辛苦了！警察節頒獎還捐血、捐錢關懷弱勢

2019-06-12 11:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣警察局慶祝108年警察節，今天上午頒獎表揚資深、績優警察獎章、績優員工、義警、民防志工，近期並舉辦捐血，到弱勢團體愛心捐款，與教養院幼童互動、同歡，展現警察除偵辦刑案，還有鐵血柔情、關懷弱勢的溫暖形象。

嘉義縣長翁章梁今天上午10時，到縣警察局參加警察節慶祝大會，頒獎表揚績優員工、警友、協勤民力、志工及模範警察，並稱讚嘉義縣警察局長廖宗山勇於任事，所有同仁表現優異，這個社會如果沒有警察，後果不堪設想，他代表所有縣民向員警致上感謝。

今年受獎人員包括，模範警察朴子分局警務員黃怡文；刑事鑑識楷模，鑑識科巡官蔣政勳；全國及本縣績優警勤區，服務滿30、20、10年資深績優警察獎章；績優員工、警友、協勤民力、義警、守望相助隊、山地義警、民防、輔導志工等146人。

嘉義縣警局近期為慶祝警察節，舉辦一系列公益活動，本月10日由「嘉義縣警察局愛心急難救助會」理事長蘇俊宏，及該局督察長張樹義率同愛心急難救助會成員及同仁，至轄內「聖心教養院」、「一心教養院」及「嘉義教養院」3家教養院進行關懷慰問，並代表嘉義縣警察局全體員警，致贈慰問金新台幣3萬元等物資，與院童們互動同歡。

另民雄分局上週也結合嘉義救國團民雄團委會、民雄鄉公所等單位，在分局前辦理愛心捐血活動，挽袖捐熱血、獻愛心，不僅用行動慶祝警察節，也呼籲民眾一起「捐血助人」。

嘉義縣長翁章梁（左二）表揚模範警察黃怡文（左）鑑識科巡官蔣政勳（右）。記者卜敏正...
嘉義縣長翁章梁（左二）表揚模範警察黃怡文（左）鑑識科巡官蔣政勳（右）。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左）表揚模範警察黃怡文。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）表揚模範警察黃怡文。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左4）表揚服務滿30、20、10年資深績優警察獎章。記者卜敏正／...
嘉義縣長翁章梁（左4）表揚服務滿30、20、10年資深績優警察獎章。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左）表揚模範警察鑑識科巡官蔣政勳。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）表揚模範警察鑑識科巡官蔣政勳。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左）表揚20年績優警官陳俊廷。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）表揚20年績優警官陳俊廷。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左）表揚服務30年績優警官劉大賺。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）表揚服務30年績優警官劉大賺。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣警局民雄分局慶祝警察節，舉辦捐血活動。圖／民雄分局提供
嘉義縣警局民雄分局慶祝警察節，舉辦捐血活動。圖／民雄分局提供
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警察愛心捐血

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