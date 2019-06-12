警察辛苦了！警察節頒獎還捐血、捐錢關懷弱勢

2019-06-12 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣警察局慶祝108年警察節，今天上午頒獎表揚資深、績優警察獎章、績優員工、義警、民防志工，近期並舉辦捐血，到弱勢團體愛心捐款，與教養院幼童互動、同歡，展現警察除偵辦刑案，還有鐵血柔情、關懷弱勢的溫暖形象。

嘉義縣長翁章梁今天上午10時，到縣警察局參加警察節慶祝大會，頒獎表揚績優員工、警友、協勤民力、志工及模範警察，並稱讚嘉義縣警察局長廖宗山勇於任事，所有同仁表現優異，這個社會如果沒有警察，後果不堪設想，他代表所有縣民向員警致上感謝。

今年受獎人員包括，模範警察朴子分局警務員黃怡文；刑事鑑識楷模，鑑識科巡官蔣政勳；全國及本縣績優警勤區，服務滿30、20、10年資深績優警察獎章；績優員工、警友、協勤民力、義警、守望相助隊、山地義警、民防、輔導志工等146人。

嘉義縣警局近期為慶祝警察節，舉辦一系列公益活動，本月10日由「嘉義縣警察局愛心急難救助會」理事長蘇俊宏，及該局督察長張樹義率同愛心急難救助會成員及同仁，至轄內「聖心教養院」、「一心教養院」及「嘉義教養院」3家教養院進行關懷慰問，並代表嘉義縣警察局全體員警，致贈慰問金新台幣3萬元等物資，與院童們互動同歡。