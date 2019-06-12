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8旬老婦倒臥家中鄰覺有異 熱警破門救一命

2019-06-12 11:22聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市81歲孫姓老婦深夜在家中跌倒，鄰居聽到怪異撞擊聲，隔著落地窗發現，獨自在家老婦，倒在地上一動也不動，嚇的立即通報轄區平鎮派出所到場。任憑員警如何喊叫，老婦就是沒有反應，警方見狀況不對，隨即與鄰居破門查看，還好老婦意識清楚，經緊急將老婦送醫觀察後，已無大礙。

平鎮警分局平鎮派出所所長張振福表示，昨深夜10時許，住在平鎮區中豐路山仔頂民眾向派出所電話求助表示，81歲的鄰居孫姓老婦，疑似跌倒在自家客廳中，不管如何喊叫，老婦都沒有反應，希望警方派員到場協助查看。

警到場後隔著老婦家中大門落地窗往內查看，見老婦倒在客廳地板上一動也不動，不管員警如何拍打大門，老婦都沒有回應，情況十分緊急。鄰居向警表示，老婦的兒女都是上夜班，要凌晨才會回家，員警擔心老婦發生意外，當機立斷與鄰居破門入內查看。

警方進門後，立即檢查老婦身體與意識，發現老婦疑似半身癱瘓，在行走時跌倒撞擊身體與頭部，才導致短暫昏迷。雖然警與鄰居進入時老婦已恢復意識，但警方還是電召救護車送醫觀察，還好在醫院檢查治治療下，老婦並無大礙。

接獲通知趕到醫院家屬，得知機警鄰居及熱心員警，緊急將老婦從鬼門關拉了回來時，頻頻向鄰居及警方致謝，並表示若老婦遲遲都沒有人發現協助就醫，後果還真不敢想像。

桃園市81歲孫姓老婦，獨自在家不慎跌倒，鄰居查覺有異報警。警方叫不醒老婦，急忙破...
桃園市81歲孫姓老婦，獨自在家不慎跌倒，鄰居查覺有異報警。警方叫不醒老婦，急忙破門而入並扶起老婦檢視，所幸送醫檢查後無大礙。圖／平鎮警分局提供
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桃園市81歲孫姓老婦，獨自在家不慎跌倒，鄰居查覺有異報警。警方叫不醒老婦，急忙破...
桃園市81歲孫姓老婦，獨自在家不慎跌倒，鄰居查覺有異報警。警方叫不醒老婦，急忙破門而入並扶起老婦檢視，所幸送醫檢查後無大礙。圖／平鎮警分局提供
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桃園市81歲孫姓老婦，獨自在家不慎跌倒，鄰居查覺有異報警。警方叫不醒老婦，急忙破...
桃園市81歲孫姓老婦，獨自在家不慎跌倒，鄰居查覺有異報警。警方叫不醒老婦，急忙破門而入並扶起老婦檢視，所幸送醫檢查後無大礙。圖／平鎮警分局提供
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