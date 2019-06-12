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他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...

FBI在台賽龍舟 奪標時不慎翻船

2019-06-12 10:56聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，其中橘隊奪標時不慎翻船，所幸安全措施得宜有驚無險。調查局長呂文忠與副局長林玲蘭也親自出席爲各國執法人員加油打氣。

FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成...
FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，其中橘隊奪標時不慎翻船。記者蘇健忠／攝影
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FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成...
FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，其中橘隊奪標時不慎翻船，所幸安全措施得宜有驚無險。記者蘇健忠／攝影
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FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成...
FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，最後由紅隊獲得冠軍。記者蘇健忠／攝影
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調查局長呂文忠（左）與副局長林玲蘭（右）上午親自出席FBINAA亞太區複訓研習營...
調查局長呂文忠（左）與副局長林玲蘭（右）上午親自出席FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽，爲各國執法人員加油打氣。記者蘇健忠／攝影
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FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成...
FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，最後由美女調查官蔡佩汶所在的紅隊獲得冠軍。記者蘇健忠／攝影
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