FBI首次在台賽龍舟 台美混組不慎翻船無人受傷

2019-06-12 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，其中橘隊奪標時不慎翻船。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

調查局與美軍印太司令部、美國聯邦調查局聯合舉辦「美國聯邦調查局國家學院結訓校友亞太區複訓研習營」邁入第3天，調查局為將FBI國家學院「黃磚道」10公里森林障礙賽複製到台灣，今上午特別在新北市「微風運河」舉辦龍舟挑戰賽，讓外籍執法官員初體驗賽龍舟文化。不料，台美混合編組的龍舟因不熟操槳翻船，經龍舟教練即刻救援，無人受傷。

FBI國家學院每年都會邀請調查局、警政署前往受訓，調查局今年遴選國際事務處美女調查官蔡佩汶參加，結訓前須挑戰陸戰隊級的「黃磚道」10公里原始森林障礙賽。

台灣今年首次爭取FBI亞太區校友研習營主辦權，共有亞太地區20餘國170多名高階執法官員參加。雖近日天候不佳，賽龍舟標榜風雨無阻，展現執法人員不畏艱難的決心。開幕式由呂文忠主持，調查局副局長林玲蘭、新北市調查處長蔡文郎都會出席。

龍舟對抗賽將分成紅、橘、黃、綠、紫、藍6隊，每隊都有18名槳手與1名奪旗手，每隊隊長由調查官擔任，負責口譯工作，協助外籍執法人員了解如何操作龍舟，中場休息時間，還有安排體驗吃粽子文化。

不過，眾人首度划龍舟，疑似因不熟悉操槳，一支台美混合編組的龍舟不慎在河道翻覆。19名船員都有穿救生衣，龍舟教練趕往救援，所幸無人受傷。

調查局長呂文忠（左）與副局長林玲蘭（右）上午親自出席FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽，爲各國執法人員加油打氣。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

FBINAA亞太區複訓研習營龍舟賽上午在新北市五股微風運河舉行，各國執法人員分成六隊，最後由紅隊獲得冠軍。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook