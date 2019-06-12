大雨過後轎車零件受損 警方提醒車主竊嫌蠢蠢欲動

2019-06-12 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市區昨天下大雨，許多轎車冒險涉水，零件淹水受損，警方說，泡水車多，因需更換零件，轎車失竊率會增高，車主要小心防範。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook

鋒面橫掃台灣，全省各地多處積水，許多轎車車主冒險衝過積水區，轎車零件淹水受損，有的整輛車遭大雨淹沒，車主看得好心疼。台南市資深李姓刑警今天說，依照以前辦案經驗，大雨過後泡水車多，更換零件需求量大增，竊賊蠢蠢欲動偷車，轎車失竊率提高，提醒車主把車子停在光亮處，最好停在車子看得見地方比較安全。

昨天上午雨勢集中在苗栗以南如台中、彰化一帶，另外雨區向南移動，台南高雄也有雨，加上西南氣流在中南部山區下雨；整體來說西半部山區雨勢可達「豪雨」等級以上。

陳姓車商說，6月11日受鋒面影響下大雨，來得又急又快，泡水車大量增加，要多注意小偷偷走零件，泡水車修復大多會用中古零件。汽車中古零件市場需求，頓時暢旺不得了，但市場哪來這麼多中古零件，竊車集團在大雨過後會下手偷車，造成車輛失竊率頻傳。

修車師傅說，災情慘重的泡水車，一一清洗滿是泥漿的零件，如果汽車引擎室進水就得大修，除了拆內裝及清潔費用外，光是一般國產車的吊引擎大修，可能就要花5萬元，車主荷包肯定大失血。

警方建議，車主最好把愛車停在明亮處，車子停在看得到的地方，更安全；或是停放在有監視錄影器的地方；萬一不幸愛車被偷後，還可調閱監視器影像可提供給警方給追查。