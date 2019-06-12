台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱

2019-06-12 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市後壁區一間閒置的工廠昨深夜傳出火警，由於現場堆放大批棉紗塑太空包，火勢一發不可收拾，台南市消防局前後調派25輛各式消防車、57名消防弟兄前往灌救，歷經6小時熬夜搶救，清晨終於將惡火撲滅，幸無人傷亡，起火原因待釐清。

火警發生在昨深夜約11點41分，台南市消防局119勤務中心獲報後壁區嘉苳里靠近後壁高中有棟RC鋼骨1樓建物竄出火煙，立即調派第1大隊、後壁、白河、新營等14車32人趕往。

消防隊員到場發現火勢猛烈，明火濃煙不斷竄出已成火海，立即增下營、六甲等消防分隊趕往，之後麻豆、官田、學甲等分隊也出動；總計前後4梯次，共有25輛消防車57名打火弟兄投入，而工廠人員趕至，確認堆放太空包塑膠原料，廠區約1000平方公尺，堆放有塑膠原料太空包300包，每包約300公斤重，消防隊員忙搶救相當辛苦。

由於現場都是易燃品，火舌濃煙不斷冒出，加上一度水源不足，搶救困難，消防隊員暗夜與惡火搏鬥，陸續增派多條水線試圖壓制火勢，所幸消防隊員成功將大火阻絕在廠房內，幸未延燒至附近民宅，經過一夜灌救，清晨5點40分終於將火勢撲滅，經過熬夜打火，消防隊員個個累癱，估計財物損失約50萬元。