親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
阿羅哈國道車禍
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻

2019-06-12 08:14聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

國道3號123公里苗栗縣後龍大山南下路段，今天清晨6點48分左右發生聯結車與大貨車碰撞事故，一人送醫，受到這起車禍影響，有3個車道封閉處理，車流一度回堵，上午8點之前，內側及中線車道已恢復通行，事故現場現仍在處理中。

國道警方表示，事故發生在大山南磅一帶路段，剛發生時內、中、外線車道都封閉，現場交通受阻，一名傷者無明顯外傷送醫檢查，事故原因待調查。

國道3號123公里苗栗縣後龍大山南下路段清晨6點多發生大貨車、聯結車碰撞事故，一...
國道3號123公里苗栗縣後龍大山南下路段清晨6點多發生大貨車、聯結車碰撞事故，一度造成回堵。記者胡蓬生／翻攝
分享

國道車禍

相關新聞

台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱

2019-06-12 08:28

國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷

2019-06-12 00:35

明天就回國…2印度學生戲水溺斃

2019-06-12 01:22

女駕駛高速超車 撞死貨車司機

2019-06-12 01:12

輕熟女駕BMW雨夜疑打水漂 自撞BRT站體4人傷

2019-06-12 09:25

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

高雄透天厝深夜惡火 1人失去意識送醫不治

2019-06-12 00:54

國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷

2019-06-11 23:55

貨櫃車天雨失控 「掛」分隔島上

2019-06-11 23:34

國3南下3車撞成一團 4大1小受傷送醫

2019-06-11 23:16

真有其事！ 中市公民會館理事長帶2隻台灣獼猴遺體報案

2019-06-11 23:03

疑西濱馬路不平 貨車繩索鬆脫雞肉廢料灑2百公尺

2019-06-11 21:24

驚！ 北市大樓火警 16人倉皇逃頂樓求生

2019-06-11 17:52

載軍方彈藥車過彎撞斷電桿 網友：阿兵哥慘了

2019-06-11 17:13

3樓高黑板木白蟻蛀蝕「倒頭栽」 壓死80歲乘涼婦人

2019-06-11 16:01

影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36

退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37

永康工業區毒氣外洩 憂閃燃消防局警戒中

2019-06-11 14:34

搭火車驚聞男子暈倒 熱血消防員衝月台救人

2019-06-11 14:23

暴雨後水溝蓋跳起暗藏坑洞 警用盡力移回

2019-06-11 14:10

兄弟都是街頭戰警 還曾一起抓到歹徒兄弟

2019-06-11 13:02

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

大雨滂沱高速公路開車小心 頭屋段小貨車打滑翻車4傷

2019-06-11 12:21

慶祝警察節 虎尾警分局捐73袋熱血

2019-06-11 12:19

男子就醫中逃跑躲草叢 警細心照料協尋家屬領回

2019-06-11 12:18

警察節前夕退警爭權益 14日台灣大道拉布條

2019-06-11 12:00

女兒持磚塊打傷母頭 母：「提告只是保護自己」

2019-06-11 11:47

婦人「憑感覺」報案差1.5公里 警方「憑經驗」找到人

2019-06-11 11:43

副分局長操刀拍到趴地 警：喝水想到長官用心的這一幕

2019-06-11 11:42

台塑越鋼海汙事件 7875位越南受害者跨海求償1.4億元

2019-06-11 11:41

謊稱金主要買靈骨塔 不法集團詐長者掏錢逾2億

2019-06-11 11:40

野柳漁船失火冒大量白煙 船員專心忙卸魚沒發現

2019-06-11 11:10

影／提高救護功效 台南消防人員演練自動心肺復甦機

2019-06-11 10:39

三峽男持刀搶劫婦人 警方調監視器速逮嫌

2019-06-11 10:19

台東箱型車與油罐車對撞 駕駛送醫不治身亡

2019-06-11 09:01

男坐鐵軌遭台鐵電聯車撞死 南下部分列車延誤

2019-06-11 07:38

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02
看更多

熱門文章

淡水鬥毆分局長犯4點錯誤 侯友宜怒拔官

2019-06-11 16:32

影／中投公路狂飆？25歲女稱趕上課撞死小貨車司機

2019-06-11 12:01

阿羅哈客運衝出國道有預兆 乘客緊抓手把逃過死劫

2019-06-11 10:13

分局長遭撤換 淡水警分局反而有人鬆了一口氣

2019-06-11 21:31

女友邀婚前健檢他怨「不被信任」 報告一出爐臉綠了

2019-06-11 13:11

女子賖帳買彩券 已付2110萬還欠600多萬

2019-06-11 17:38

侯友宜闖警局周會報飆罵 警局長愧嘆再有引咎辭職

2019-06-11 21:11

台東警官涉販毒 前任局長記過2分局長調職

2019-06-11 19:41

影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36

三峽男持刀搶劫婦人 警方調監視器速逮嫌

2019-06-11 10:19

剛辦完母親喪事 江建民不幸搭上阿羅哈死亡班車

2019-06-11 14:37

和兒子欠下破千萬債務 劉泰英大安區住家遭法拍

2019-06-11 17:10

3樓高黑板木白蟻蛀蝕「倒頭栽」 壓死80歲乘涼婦人

2019-06-11 16:01

毒咖啡換成「果汁」？竹市警起獲332包

2019-06-11 12:16

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

2019-06-11 14:15

國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷

2019-06-11 23:55

新車遭三寶「開著車門倒車」刮傷 不道歉還回幹話：久了都會刮傷

2019-06-11 15:30

橋墩下24歲男疑舉槍尋短 住家留遺書感謝家人照顧

2019-06-11 18:55

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

載軍方彈藥車過彎撞斷電桿 網友：阿兵哥慘了

2019-06-11 17:13

驚！ 北市大樓火警 16人倉皇逃頂樓求生

2019-06-11 17:52

阿羅哈客運衝出國道 3死者都沒繫安全帶拋出車外

2019-06-11 17:22

與男友吵架獨自外出 她被狼性侵還被毒打

2019-06-12 07:44

阿羅哈3違法 肇事司機連上7天班工時逾12小時

2019-06-11 16:04

淡水連續爆發群眾鬥毆 侯友宜怒拔分局長

2019-06-12 00:06

國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻

2019-06-12 08:14

幼子告訴在大陸工作的媽媽家裡多了小弟弟 她提告

2019-06-11 20:49

阿羅哈客運車禍罹難者家屬 回捐慈濟慰問金讓大愛循環

2019-06-11 15:39

護送役男竟能貪 屏東村幹事詐領2萬交通費

2019-06-11 12:17

購屋38坪變33坪 地政事務所測量出包判國賠百萬

2019-06-11 18:30

新版偵查不公開將上路 TCPB轉型不發警匪追逐片

2019-06-11 10:38

大雨滂沱高速公路開車小心 頭屋段小貨車打滑翻車4傷

2019-06-11 12:21

退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37

不捨清潔人員大雨中掃垃圾 網友怒：亂丟垃圾者抓到鞭刑

2019-06-11 11:31

政大告毀損 鋸蔣銅像馬腳學生遭起訴

2019-06-11 15:57

男坐鐵軌遭台鐵區間車撞斃 影響3090人

2019-06-11 09:36

海上查緝30小時 檢警乘風破浪查獲507公斤Ｋ他命

2019-06-11 12:18

這些姓氏訂位好困擾 「ㄤ先生」氣炸

2019-06-11 16:02

副分局長操刀拍到趴地 警：喝水想到長官用心的這一幕

2019-06-11 11:42

國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷

2019-06-12 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top