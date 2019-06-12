明天就回國…2印度學生戲水溺斃

2019-06-12 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



消防隊搜救人員搶救兩名溺水的印度大學生。 記者謝恩得／翻攝 分享 facebook

南華大學兩名男印度籍交換學生DIVAKAR及VHARAT原訂明天返國，昨天凌晨與另一名同鄉學生跳進頂員林埤戲水，兩人不幸溺水送醫不治。南華大學表示深感遺憾，正協助家屬來台，同時加強學生的生活輔導及關切。溺水意外發生原因及過程，由檢警調查中。

據了解，不幸溺斃的DIVAKAR及VHARAT同為廿一歲，是南華大學本學期的印度交換學生，今年二月底來台，就讀資工系。兩人上周結束學科課程，最後一周為文化學習課程，預計十三日返回印度。

警消調查，兩人昨天凌晨二點在租住處與他校另兩名印度交換學生聚會，一行人到附近的頂員林埤遊玩聊天。當時沒下雨，有人提議戲水，DIVAKAR、VHARAT及另一名學生跳進埤中戲水。後來只有那名學生上岸，驚覺兩人可能溺水，趕緊衝回租住處向其他人求救並報警求助。

當地社區租住不少外籍學生，聞聲紛趕來現場，大夥七手八腳下水搜救。警消到場時，兩名溺水學生已被人救到岸上，但已無呼吸心跳。兩人送醫急救，可惜回天乏術。檢警初步研判，頂員林埤底都爛泥，兩人可能不諳水性而發生不幸，詳細案情仍待進一步調查釐清。

附近居民說，頂員林埤是大池塘，平時常吸引民眾釣魚，甚至有外籍移工撒網捕魚，生態相當豐富。