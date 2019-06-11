貨櫃車天雨失控 「掛」分隔島上

周姓男子昨天中午駕駛貨櫃車行經台62線快速道路暖暖路段時，疑因天雨路滑，失控衝撞道路中央分隔島，車頭還「掛」在分隔島上動彈不得。周男未受傷，但坐在副駕駛座的妻子右肩疼痛，經消防人員協助才脫困。

圖／邱瑞杰翻攝 分享 facebook

基隆昨天雨勢不斷，中山高五堵路段昨也發生轎車打滑，在路面左右橫移的驚險畫面。警方提醒用路人雨天行車放慢速度，避免發生碰撞或打滑事故。