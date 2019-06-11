更生人創業有成 法務部保護司長探視肯定

2019-06-11 19:57 中央社 高雄11日電



沈姓更生人假釋出獄後開設烘培工作坊創業有成，今天假釋期滿，法務部保護司長黃玉垣南下高雄探視關懷，肯定沈員「浪子回頭金不換」。

黃玉垣上午由橋頭地檢署檢察長莊榮松等人陪同訪視高市左營區沈員開設的烘培工作坊，令沈員頗驚喜，沈員說，自己一個小人物竟讓法務部及地檢署長官前來關心，慶幸自己人生遇到許多貴人，心中的感謝與感動難以言喻。

沈員指出，假釋期滿後計畫去神學院再進修，日後想擔任牧師，希望自己也能當別人生命中的貴人，透過付出自己力量幫助更多和自己一樣曾經迷途的人，找到人生新方向。

黃玉垣表示，除協助個案外，更要能有效復歸社會，達到預防再犯目標，期盼此行拋磚引玉，讓社會能瞭解並接納更生人，進一步鼓舞更生人朝正確方向邁進。

莊榮松說，改變更生人雖非一蹴可幾，但透過長期真心並耐心的陪伴，總能讓我們見證希望，這也是所有從事司法保護業務同仁的信心來源。

沈姓更生人，現年53歲，14歲加入幫派，18歲因犯殺人、偽造文書等案逃亡19年，入獄服刑11年，103年3月假釋出獄，今天假釋期滿。

沈員19年隱姓埋名逃亡期間於基督教會結識髮妻並結婚育有3女，靠著精湛烘焙手藝，開設5間麵包店門市，本以為從此過著幸福美滿日子，豈料因一次違規紅燈右轉通緝犯身分曝光，帶來牢獄之災。

沈員身陷囹圄的日子並沒有擊垮他，除堅定信仰與教友扶持，妻女不間斷來信支持與鼓勵，陪伴他度過人生最黑暗時期。他假釋出獄後憑藉烘焙技能及在獄中取得的烘焙技術士證照，與兼職保險業的沈妻攜手同心開店創業並招生教授烘焙點心技能。