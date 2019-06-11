曳引車載裝甲車轉彎撞歪電線桿 交通一度受阻

2019-06-11 19:18 中央社 桃園11日電



何姓男子今天駕駛曳引車載運裝甲車行經桃園市龜山區，因大雨視線不佳，在轉彎時不慎擦撞電線桿，造成電線桿瞬間傾斜，車輛在轉角處動彈不得，交通一度受阻。

桃園市政府警察局龜山警分局表示，45歲何姓駕駛下午3時駕駛曳引車載運裝甲車，行經龜山區忠義路時，不慎擦撞電線桿，造成電線桿傾斜，派出所獲報派員前往處理，並疏導車輛改道，同時也緊急通知台電公司人員到場處理。

警方表示，曳引車當時載運裝甲車準備前往龜山一處營區，疑似天雨視線不佳，疏忽道路轉彎幅度，才不慎釀禍，至於確切事故發生原因，仍待釐清。