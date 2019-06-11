影／貨櫃車、轎車「水上漂」 目擊畫面PO網稱秒醒

2019-06-11 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市今天雨勢不斷，中山高和台62線快速道路都發生車輛打滑事故。李姓男子清晨行經在中山高五堵路段，目睹前車打滑驚險畫面，將行車記錄器畫面PO網，貼文「這種跑馬燈劇情....都醒了」，引發網友討論。一輛貨櫃車中午行經台62線暖暖路段，也疑因天雨路滑，衝撞分隔島後，車頭卡在分隔島上。

國道第一公路警察大隊調查，今天上午6點41分在中山高南向指標5.8公里處時，一輛轎車疑似天雨路滑，加上速度過快，導致車輛打滑失控，從外側車道往內側「飄移」，先擦撞內側護欄再彈撞外側護欄。41歲肇事男子從暖暖上交流道上中山高，要到台北上班，途中發生事故，所幸有繫安全帶，僅受輕傷，肇事原因由警方調查。

周姓男子（63歲）今天中午駕駛貨櫃車行經台62線東向指標10公里處，不慎衝撞道路中央分隔島，車頭還卡在分隔島上。周男沒有受傷自行下車，但坐在副駕駛座的妻子右肩疼痛，難以動彈，由基隆市消防員協助脫困送醫。

基隆市李姓男子的行車記錄器拍下中山高肇事畫面，當時李開在中線車道，行經台62線匯入中山高路段前，肇事車輛從李男車子右側超車，疑見前方從匝道匯入車輛往左變換車道，急向左要切入李男車道前方時失控，先撞中央分隔島，再往路肩偏移撞上外側護欄。

基隆市交通隊表示，中央氣象局近日發布梅雨季來臨，全台都可能有致災性雨勢發生，提醒駕駛人雨天行車，行車前要檢查胎紋、胎壓、雨刷等，雨天煞車距離拉長，行車速度應放慢，避免發生碰撞或打滑事故。