退休老師每天與妻子手牽手散步 遇火警不幸罹難

2019-06-11 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市公園街一處民宅本月9日凌晨3時許傳出火警，消防局派遣蘭潭、東區、文化及第二分隊前往，約20分鐘撲滅火勢，救出老夫婦鄭姓老翁（88歲）和江姓老婦（83歲），2人一度吸入過多濃煙，失去呼吸心跳，送醫急救，但急救3天後，鄭翁仍宣告不治，江婦仍在加護病房治療中。

火場位於市議員傅大偉服務處附近，當時竄出大量濃煙，傅大偉等人出門查看，見消防人員到場，趕緊通知消防員屋內還有兩名傷者待救，傅今天得知鄭翁身亡，也感嘆不已。

傅大偉說，鄭姓老夫婦感情很好，每天都會手牽手去公園散步，與左鄰右社相處融洽，鄭是生物科技老師退休，大家都叫他「鄭老師」，退休後都投入油畫創作，還曾開過畫展，未料發生憾事，將持續關心和協助。

消防局當時在一樓客廳找到鄭男，二樓臥室找到江婦，勘驗現場，發現起火點在飯廳，因為飯廳電器過多，可能因此引發火災，鄭家有裝設住宅火災警報器，當時住警器有作動大響，研判鄭翁可能聽到警報聲，下樓查看，將飯廳的門打開，反而竄出大量濃煙。

消防局指出，遇到大火大煙，第一時間將門關上，只要不是塑膠材質或會燒融的門，都可以隔絕濃煙，關上門後躲到陽台呼救，等待消防員到場，若是火不大，則盡快開門逃生，民眾要有「小火快逃、濃煙關門」的觀念。