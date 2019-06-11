搭火車驚聞男子暈倒 熱血消防員衝月台救人

2019-06-11 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



正在受高級救護技術員（EMTP）花蓮縣美崙消防分隊隊員梁致棋，日前在高雄新左營車站發現一名男子在月台上暈倒，梁員聞訊立即奔下火車，運用車站AED電擊器施救，並持續給予CPR心肺復甦術直到當地消防隊員前來接手，近8分鐘時間沒有一刻鬆手，獲圍觀民眾大讚專業又熱心。

據了解，梁員日前休假返回高雄故鄉，9日傍晚在新左營火車站搭車準備回花蓮，列車廣播突然響起「請問列車上有醫護人員嗎？月台上有民眾暈倒了！」當時已經在座位上的梁員聽到，立刻衝到月台尋找患者表明身分，他發現該名暈倒男子已經沒有呼吸心跳，隨即開始替男子進行CPR，有其他護理人員見狀也加入協助。

由於男子持續沒有反應，梁員前往拿取月台旁的AED電擊器電擊3次，約8分鐘左右高雄市左營消防分隊兩名隊員抵達，梁員激動呼喊：「學長！患者OHCA！剛剛電擊了3次，我繼續壓胸你們準備好就可以過來了！」，兩員持續CPR及電擊，並架設自動心肺復甦機，惟男子經送醫搶救後仍宣告不治。