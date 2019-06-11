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搭火車驚聞男子暈倒 熱血消防員衝月台救人

2019-06-11 14:23聯合報 記者余衡╱即時報導

正在受高級救護技術員（EMTP）花蓮縣美崙消防分隊隊員梁致棋，日前在高雄新左營車站發現一名男子在月台上暈倒，梁員聞訊立即奔下火車，運用車站AED電擊器施救，並持續給予CPR心肺復甦術直到當地消防隊員前來接手，近8分鐘時間沒有一刻鬆手，獲圍觀民眾大讚專業又熱心。

據了解，梁員日前休假返回高雄故鄉，9日傍晚在新左營火車站搭車準備回花蓮，列車廣播突然響起「請問列車上有醫護人員嗎？月台上有民眾暈倒了！」當時已經在座位上的梁員聽到，立刻衝到月台尋找患者表明身分，他發現該名暈倒男子已經沒有呼吸心跳，隨即開始替男子進行CPR，有其他護理人員見狀也加入協助。

由於男子持續沒有反應，梁員前往拿取月台旁的AED電擊器電擊3次，約8分鐘左右高雄市左營消防分隊兩名隊員抵達，梁員激動呼喊：「學長！患者OHCA！剛剛電擊了3次，我繼續壓胸你們準備好就可以過來了！」，兩員持續CPR及電擊，並架設自動心肺復甦機，惟男子經送醫搶救後仍宣告不治。

梁員表示，從事現場救護工作多年，沒想過會在休假中遇到，因為救人天職毫不思索就衝下車，回想當天十萬火急的狀況，還好曾聽學長彭康祐分享在火車上急救的經驗，如今果然運用在實務上，讓我感受到滿滿的成就感。日前才榮獲今年全國十大傑出救護技術員的彭康祐說，過去兩人曾是分隊同事，他發現梁員工作用心、對救護這塊也有罕見熱血，這次主動施救不但展現所學，也發揮鼓勵民眾出手相救的效果。

梁員對民眾進行CPR宣導。圖／梁致棋提供
梁員對民眾進行CPR宣導。圖／梁致棋提供
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梁員善用車站AED救人。圖／消防提供
梁員善用車站AED救人。圖／消防提供
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