大雨滂沱高速公路開車小心 頭屋段小貨車打滑翻車4傷

2019-06-11 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗地區今天下起間歇性大雨，今天上午9點左右國道1號北上127公里苗栗縣頭屋路段，一輛小貨車疑似大雨路滑，失控撞及內側護欄後翻車，苗栗縣消防局據報趕往，拉救出車內4人，分別受輕重傷送衛生福利部苗栗醫院急救，44歲、42歲陳姓兄弟及黃姓（21歲）、邱姓（21歲）受傷，其中，44歲陳男右耳撕裂傷、左眉撕裂傷、右臉擦傷、雙手擦傷，傷勢較重。