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大雨滂沱高速公路開車小心 頭屋段小貨車打滑翻車4傷

2019-06-11 12:21聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗地區今天下起間歇性大雨，今天上午9點左右國道1號北上127公里苗栗縣頭屋路段，一輛小貨車疑似大雨路滑，失控撞及內側護欄後翻車，苗栗縣消防局據報趕往，拉救出車內4人，分別受輕重傷送衛生福利部苗栗醫院急救，44歲、42歲陳姓兄弟及黃姓（21歲）、邱姓（21歲）受傷，其中，44歲陳男右耳撕裂傷、左眉撕裂傷、右臉擦傷、雙手擦傷，傷勢較重。

警方調查，這起事故又造成後方一輛大貨車、遊覽車擦撞，所幸無人受傷，北上交通受阻，直到9點40分事故排除，肇事原因警方進一步釐清中。

國道1號北上127公里苗栗縣頭屋路段今天上午一輛小貨車在大雨中，疑似打滑翻車，車...
國道1號北上127公里苗栗縣頭屋路段今天上午一輛小貨車在大雨中，疑似打滑翻車，車內4人輕重傷送醫。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣國道

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