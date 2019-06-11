婦人「憑感覺」報案差1.5公里 警方「憑經驗」找到人

2019-06-11 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



台南市尤姓婦女日前騎車載林姓友人到高雄訪友，返家途中友人身體不適，因正值深夜路況又不熟，打電話報警時「憑感覺」通報地址，沒想到隨口說出的地址與實際地點差距1.5公里之遠，差點讓警方以為是謊報電話，所幸婦人後續又有第二通報案電話，員警研判可能是同一起求助案，所幸順利找到人，及時協助老伯送醫。

警方指出，尤姓婦女日前深夜打電話報警說，她與林姓友人（男，71歲）從台南騎車到高雄訪友，返家途中，行至湖內區中正路二段225號，友人突然全身癱軟、極度不舒服，無法繼續騎車返家。

警方獲報後，員警發現報案地點是一處無人空地，以為是惡作劇報案，正準備離開時，勤務中心又再度通報中正路二段645號附近有民眾需要協助，奇怪的是，兩起報案地點不同、內容卻一樣，員警根據經驗推測極可能是同一起案件，這次尋著地址果真找到求助的尤姓婦人與林姓老伯。