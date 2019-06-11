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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

婦人「憑感覺」報案差1.5公里 警方「憑經驗」找到人

2019-06-11 11:43聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

台南市尤姓婦女日前騎車載林姓友人到高雄訪友，返家途中友人身體不適，因正值深夜路況又不熟，打電話報警時「憑感覺」通報地址，沒想到隨口說出的地址與實際地點差距1.5公里之遠，差點讓警方以為是謊報電話，所幸婦人後續又有第二通報案電話，員警研判可能是同一起求助案，所幸順利找到人，及時協助老伯送醫。

警方指出，尤姓婦女日前深夜打電話報警說，她與林姓友人（男，71歲）從台南騎車到高雄訪友，返家途中，行至湖內區中正路二段225號，友人突然全身癱軟、極度不舒服，無法繼續騎車返家。

警方獲報後，員警發現報案地點是一處無人空地，以為是惡作劇報案，正準備離開時，勤務中心又再度通報中正路二段645號附近有民眾需要協助，奇怪的是，兩起報案地點不同、內容卻一樣，員警根據經驗推測極可能是同一起案件，這次尋著地址果真找到求助的尤姓婦人與林姓老伯。

尤女因情緒過度緊張導致語無倫次，經員警安撫後得知，林男只知道所在地是中正路二段，報案地址是尤女「憑感覺」說出，後來覺得不妥騎車觀看鄰近住家門牌才得知正確地址，才又打一次電話報案，所幸員警經驗豐富，及時到場呼叫救護車協助送醫。

尤姓婦人與友人相偕訪友，返家途中友人身體不適，情急打電話向警方求助。記者徐白櫻／...
尤姓婦人與友人相偕訪友，返家途中友人身體不適，情急打電話向警方求助。記者徐白櫻／翻攝
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