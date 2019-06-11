副分局長操刀拍到趴地 警：喝水想到長官用心的這一幕

2019-06-11 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



本周六就是警察節，台中市第一警分局將畫家朱啟助速寫的第一分局畫作印製在馬克杯上，作為員警的警察節禮物；為紀念別具意義的作品，副分局長周俊銘親自掌鏡拍攝，彎腰拍、蹲地拍，最後整個人直接趴在地上拍攝，讓擔任麻豆的員警們「受寵若驚」。

員警看到周「趴地」以為發生了什麼事？得知是替基層員警與馬克杯留下紀念影像，感動直呼，「以後用馬克杯喝水，會想到長官用心趴地拍攝這一幕」。

第一分局副分局長周俊銘謙虛說，以前在鑑識單位工作，拿相機拍照是他的專業領域，駕輕就熟，但坦言以前刑案現場多是拍攝「真實照片」，沒想到街拍建築物與「活體麻豆」困難度高，挑戰性十足，才會嘗試不同角度按下快門。

至於大熱天頂著豔陽，自己全身趴在地上拍攝，周豪邁笑說，本來只是在旁邊指導同仁拍攝角度，但看著看著就順勢親自操刀掌鏡，「當下沒想這麼多，能把同仁拍帥、拍美最重要」。

知名畫家朱啟助日前帶著學員到台中市警察局第一分局外進行建築速寫，簡單線條與顏料，勾勒出座落在路口轉角，由兩根歐式圓柱撐起的優美建築，與開得火紅的鳳凰花。

朱隨後同意將畫作無償提供給警方運用，讓從警超過30年的廖姓警務佐直呼，是最好的警察節禮物。