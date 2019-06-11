影／提高救護功效 台南消防人員演練自動心肺復甦機

2019-06-11 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



因應高齡化社會與身障人口遽增，提高緊急救護效能刻不容緩，台南市第七救災救護大隊，今天到台南市政府無障礙福利之家演練心肺復甦術，自動心肺復甦機，執行到院前緊急救護工作，發揮更大救護功效。

台南市政府消防局今天上午9點30分整，在東區林森路無障礙福利之家舉辦希望家園-樂齡社區CPR+AED宣導暨救護演練，希望藉由此活動推動高齡者學習心肺復甦，使用，俾於事故發生的第一時間，給予適當處置，以提升其到院前心肺功能停止之存活率。

此次演練在強調儘早啟動生命之鏈，儘早求救、儘早做心肺復甦術（CPR）、儘早電擊去顫、儘早高級救命術以及到院後的復甦後照護，提升到院前危急病患急救成功率的不二法門。

今天演練模擬有心臟疾病的患者因突然胸口疼痛而昏迷倒地，從旁觀者變身為救助者，評估其意識狀態，撥打119求救並拿取公眾AED使用，119的線上指導CPR(DACPR)，119勤務中心因危急個案派遣雙軌支援。