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影／提高救護功效 台南消防人員演練自動心肺復甦機

2019-06-11 10:39聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

因應高齡化社會與身障人口遽增，提高緊急救護效能刻不容緩，台南市第七救災救護大隊，今天到台南市政府無障礙福利之家演練心肺復甦術，自動心肺復甦機，執行到院前緊急救護工作，發揮更大救護功效。

台南市政府消防局今天上午9點30分整，在東區林森路無障礙福利之家舉辦希望家園-樂齡社區CPR+AED宣導暨救護演練，希望藉由此活動推動高齡者學習心肺復甦，使用，俾於事故發生的第一時間，給予適當處置，以提升其到院前心肺功能停止之存活率。

此次演練在強調儘早啟動生命之鏈，儘早求救、儘早做心肺復甦術（CPR）、儘早電擊去顫、儘早高級救命術以及到院後的復甦後照護，提升到院前危急病患急救成功率的不二法門。

今天演練模擬有心臟疾病的患者因突然胸口疼痛而昏迷倒地，從旁觀者變身為救助者，評估其意識狀態，撥打119求救並拿取公眾AED使用，119的線上指導CPR(DACPR)，119勤務中心因危急個案派遣雙軌支援。

潮防局說， 一般分隊救護車到達現場執行急救，搭配專責救護隊執行插管+給藥，在成功挽回患者生命後，更進一步的貼上12導程心電圖，並立即將影像傳輸給急救責任醫院成大醫院及永康奇美醫院判讀，後送到就近適當醫院。

消防局救護人員模擬示範操作自動心肺復甦機，執行到院前緊急救護。記者黃宣翰／翻攝
消防局救護人員模擬示範操作自動心肺復甦機，執行到院前緊急救護。記者黃宣翰／翻攝
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