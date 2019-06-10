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不斷更新／國1彰化戰備道遊覽車衝破護欄掉橋下馬路 2死2重傷12輕傷

瓦斯管線脫落氣體瞬間噴出 房東夫妻幫房客察看遭燒傷

2019-06-10 23:37聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北市士林區建業路一處民宅，今晚傳出瓦斯氣爆火警！55歲房東夫妻疑似協助房客查看瓦斯桶情況時，廚房的瓦斯鋼瓶疑「管線脫落」，導致瓦斯外洩，氣體瞬間引火燃燒，房東夫妻遭突來的火勢攻擊，身體受有燒燙傷，目前在醫院救治中，現場由警方拉起封鎖線，並由消防火調科釐清事發原因。

北市消防局今晚9點19分，距離陽明山上台北歐洲學校僅約2百公尺的建業路巷弄，一處民宅內疑似因廚房瓦斯桶起火，派出11輛消防車、3 輛救護車、40人前往救援，24分抵達現場後，火勢在33分控制，36分撲滅。

消防人員表示，人員抵達現場時，後側廚房起火燃燒，燒損廚具、裝潢，燃燒面積約1平方公尺，現場救出55歲房東，全身45%二度燒燙傷，50歲房東妻子則是局部5%一度燒燙傷，2人均意識清楚，立即送往榮總救治。

現場由警方拉起封鎖線，且仍有房客、民眾圍觀。現場人員指出，疑似是因為大學生洗澡時沒熱水，自行更換瓦斯鋼瓶卻操作不慎，導致管線脫落，通知房東前來幫忙，但廚房瓦斯桶瞬間起火燃燒，波及房東夫妻。

此疑似瓦斯洩氣火警案，是否如現場人員所說，恐因人為疏失釀禍，尚待消防局火調科調查釐清，若由刑責問題，將再由警方介入調查。

房東夫妻

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