不斷更新／國1彰化戰備道遊覽車衝破護欄掉橋下馬路 2死2重傷12輕傷

國道一號發生阿羅哈遊覽車衝下邊坡直墜秀水鄉平面道路車禍，造成2名男性乘客死亡，車體殘破。圖／讀者提供 分享 facebook 國道一號南下206公里處昨晚10點傳重大意外，一輛由台北開往高雄的阿羅哈遊覽車，行經該路段時突然衝出邊坡，整輛車翻落在彰化縣秀水鄉的平面道路，車體扭曲變形，2人死亡，1無呼吸心跳、1人重傷，另有12人輕傷。

這輛遊覽車由33歲司機郭明德，載著15五名乘客，昨晚從台北出發，目的地是高雄，經過彰化戰備道時，車輛往前直衝了20公尺後，衝破護欄墜落邊坡，消防人員趕往搶救，2名男性乘客當場死亡，還有1人無生命跡象，此3人身份仍待確認。

救難人員表示，駕駛郭明德聲稱看到掉落物，為閃避才失控衝下邊坡，但有乘客表示，司機疑精神不濟，恍神才會肇事，事故原因仍待調查。

救難人員表示，事故發生時，一名死者因衝撞而翻出車外，被遊覽車壓住當場死亡，另名死者死因待查，兩名死者分別送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院，其餘輕重傷患者分別送彰基、衛福部彰化醫院與員林基督教醫院。

從新竹搭車南下的陳小姐坐在前排五號座位，她說，她一路睡覺，醒來時已經翻車，她問司機為何出事？司機坦承有點精神不繼。車禍路段為彰化戰備道，前陣子才舉行漢光演習，現場執行戰機起降訓練，吸引大批民眾圍觀。

國道1號有阿羅哈遊覽車衝下邊坡直墜秀水鄉平面道路車禍，造成2名男性乘客死亡，14人受困，消防局人員全力搶救傷者。記者林宛諭／翻攝 分享 facebook

阿羅哈遊覽車衝下邊坡直墜秀水鄉平面道路車禍，造成2名男性乘客死亡。記者林宛諭／翻攝 分享 facebook