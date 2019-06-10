協尋「三不六要」 助警找到走失人口

2019-06-10 22:32 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



失智症協會秘書長湯麗玉(右二)與警政署防治組科長林大為(左三)等人，一同提出走失協尋「三不六要」概念。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

預防失智者走失有撇步！有警界尋人高手之稱的新北市海山分局蔡淑女巡佐指出，「報案人通報訊息完整性」與「手機定位查址」為尋獲失蹤人口的最重要指標。她表示，民眾依循走失協尋「三不六要」原則協助警方辦案，事前預防、事後立即通報，將有效提高走失案件尋獲率。

報案提供完整訊息

警政署防治組林大為科長表示，親人失蹤分秒皆是煎熬，因此警政署教育員警，遇到失蹤案件應立即受理，並從報案人提供之相關資訊立即展開查尋，調閱監視器，清查社區關係。蔡淑女也說，身份證上的老舊照片要更新，以方便員警登入人臉辨識系統搜尋。

蔡淑女根據其研究《尋獲失蹤人口關鍵因素之研究》結果發現，「報案人通報訊息完整性」與「手機定位查址」為成功尋獲失蹤者的關鍵因素。她表示，報案人訊息完整性攸關後續的尋獲工作，失蹤報案時最好攜帶身份證件、當日失智者的照片、衣著特徵等。此外，若手機有GPS功能，也可將定位分享功能開啟。

應立即報案

連續劇裡失蹤要過24小時再通報是誤傳，蔡淑女澄清，一旦發現失蹤家屬應立即報案。發現失蹤依循「三不」，不用等、不用跑、不用錢的概念，即親人失蹤不用等超過24小時後才能報案；不用跑是指民眾不用跑遠，就近派出所報案即可；不用錢則是提醒民眾，協尋並不用錢。

台灣失智症協會湯麗玉秘書長提醒，失智者家屬平時就要做好預防，落實「六要」：更新照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助。且平時家屬就要連結里長及社區商家，形成守望相助之網絡，一旦走失也可請里長幫忙。

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