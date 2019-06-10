親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

協尋「三不六要」 助警找到走失人口

2019-06-10 22:32台灣醒報 記者張元融╱台北報導

失智症協會秘書長湯麗玉(右二)與警政署防治組科長林大為(左三)等人，一同提出走失...
失智症協會秘書長湯麗玉(右二)與警政署防治組科長林大為(左三)等人，一同提出走失協尋「三不六要」概念。（photo by張元融／台灣醒報）
分享

預防失智者走失有撇步！有警界尋人高手之稱的新北市海山分局蔡淑女巡佐指出，「報案人通報訊息完整性」與「手機定位查址」為尋獲失蹤人口的最重要指標。她表示，民眾依循走失協尋「三不六要」原則協助警方辦案，事前預防、事後立即通報，將有效提高走失案件尋獲率。

報案提供完整訊息

警政署防治組林大為科長表示，親人失蹤分秒皆是煎熬，因此警政署教育員警，遇到失蹤案件應立即受理，並從報案人提供之相關資訊立即展開查尋，調閱監視器，清查社區關係。蔡淑女也說，身份證上的老舊照片要更新，以方便員警登入人臉辨識系統搜尋。

蔡淑女根據其研究《尋獲失蹤人口關鍵因素之研究》結果發現，「報案人通報訊息完整性」與「手機定位查址」為成功尋獲失蹤者的關鍵因素。她表示，報案人訊息完整性攸關後續的尋獲工作，失蹤報案時最好攜帶身份證件、當日失智者的照片、衣著特徵等。此外，若手機有GPS功能，也可將定位分享功能開啟。

應立即報案

連續劇裡失蹤要過24小時再通報是誤傳，蔡淑女澄清，一旦發現失蹤家屬應立即報案。發現失蹤依循「三不」，不用等、不用跑、不用錢的概念，即親人失蹤不用等超過24小時後才能報案；不用跑是指民眾不用跑遠，就近派出所報案即可；不用錢則是提醒民眾，協尋並不用錢。

台灣失智症協會湯麗玉秘書長提醒，失智者家屬平時就要做好預防，落實「六要」：更新照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助。且平時家屬就要連結里長及社區商家，形成守望相助之網絡，一旦走失也可請里長幫忙。

【更多精采內容，詳見

失蹤失智症
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

彰警號召募得641袋熱血 局長方仰寧卻捐血不成

2019-06-10 17:51

26年前送中壢分局畫作 書畫家莊壹竹再贈「富貴白頭」

2019-06-10 17:51

虛驚一場 3名登山客在宜蘭加羅湖山區一度失聯

2019-06-10 17:49

影／警民24小時搜救大作戰 翻山潛水尋獲失智老翁

2019-06-10 17:49

影／奇了！澎湖海巡隊救船未果 卻發現千萬私菸海上漂

2019-06-10 17:46

台中青桐林園區木棧道坍14傷 市長：木棧道總體檢

2019-06-10 17:43

基隆大竿林仙公廟玉佛被偷 信徒稱竊嫌「雅賊」

2019-06-10 17:31

新竹巿119、110災情資訊互通秒傳 按下去派遣零時差

2019-06-10 15:26

青桐林園區6傷意外 遊客：平台拍照沒想到突然坍塌

2019-06-10 15:20

影／行人挨撞總吃虧 警官搭公車宣導有打進乘客心裡

2019-06-10 14:57

影／台中青桐林生態園區木棧道坍陷 消防局：6遊客受傷

2019-06-10 14:37

台中青桐林生態園區木棧道坍塌8人摔落！5人無法動彈

2019-06-10 14:26

台南刑事小隊長開車撞機車 酒測值高達1.38毫克

2019-06-10 13:46

台南婦人酒後心情不佳 不慎墜樓獲救

2019-06-10 12:10

少年機車雙載下觀音山撞石獅 路人紛紛馳援

2019-06-10 11:29

賠大了！台中男子凌晨開車疑恍神 連撞路旁7輛機車

2019-06-10 09:41

瑞芳暗夜傳槍響 疑酒後口角連轟13槍3人受傷

2019-06-10 07:14

端午收假…休旅車釀悲劇

2019-06-10 01:03

金山戲水意外2起 3人獲救 都將挨罰

2019-06-10 00:19

剛領議長獎 少女雙載噴飛遭輾斃

2019-06-09 23:55

大園竹圍浪捲戲水人 單親姊妹1死1昏迷

2019-06-09 23:43

志工上山修屋 六龜8旬嬤住得更好

2019-06-09 23:24

印度留學生趕酒吧掉手機 警調閱數十監視器尋回獲好評

2019-06-09 23:12

彰化獒犬傷人 2女受傷

2019-06-09 22:50

代步車故障高齡婦無助 暖警熱心伸援手

2019-06-09 21:58

用餐尖峰時段一輛轎車衝入火鍋店 1男子受傷

2019-06-09 21:09

影╱漁港戲水姊妹1死1命危 單親母病逝姊妹相依境遇堪憐

2019-06-09 20:48

東勢林場員工開電動車摔下邊坡 意識模糊腳骨折

2019-06-09 19:52

划龍舟遇強風17人翻船落海 海巡馳援全數獲救

2019-06-09 19:39

影／埔里第三市場遭祝融 攤位全燒光估損上千萬元

2019-06-09 19:29

影／竹圍漁港戲水釀悲劇 姊妹一死一昏迷

2019-06-09 16:39

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

影／國一南崁重大車禍1死8輕重傷 南下大塞車

2019-06-10 16:19

赤膊男持棍闖陌生人住處嗆聲 雙手被眾人反綁慘遭毆死

2019-06-10 12:44

台南刑事小隊長開車撞機車 酒測值高達1.38毫克

2019-06-10 13:46

南台灣警察3天2酒駕 偵查隊長被拔官

2019-06-10 15:26

國1南下重大車禍 傷亡名單出爐

2019-06-10 17:17

涉9百公斤安毒走私 2缐2星警官失蹤月餘被逮

2019-06-10 17:43

10分鐘繞回？ 被台62甲同個測速器連拍兩次駕駛喊冤

2019-06-09 23:12

剛領議長獎 少女雙載噴飛遭輾斃

2019-06-09 23:55

中尉後勤官性侵男同事 還在6人飲料中下藥被判刑

2019-06-10 13:59

端午連假淡水三芝天天打架 警方今晚強勢擴檢硬起來

2019-06-10 14:31

已婚業代搞上酒店妹 「怪不得老公想往外跑」正宮爆氣

2019-06-09 23:54

曾辱警奴才獲不起訴 他自詡全台最厲害訟棍但這回栽了

2019-06-10 19:24

新北貪警疑躲澎湖不入獄 臉書竟暢聊猛批韓

2019-06-10 17:45

傳訊總經理夫人「愛你」還求婚 大學教授偷吃要賠30萬

2019-06-10 12:38

「黃昏市場幫」毆死闖門男 4人交保2人請回

2019-06-10 15:26

嘉市「黃昏市場幫」又闖禍 這次毆死上門嗆聲男

2019-06-10 13:38

富少隧道飆藍寶堅尼釀2死3傷 檢痛批：競駛為樂

2019-06-10 16:22

入侵高鐵訂票系統差點騙走20萬 台灣駭客天才遭起訴

2019-06-10 09:40

香到崩潰！好市多洗髮精「24hr飄香」 引發兩派論戰

2019-06-10 11:43

影／台中青桐林生態園區木棧道坍陷 消防局：6遊客受傷

2019-06-10 14:37

影／奇了！澎湖海巡隊救船未果 卻發現千萬私菸海上漂

2019-06-10 17:46

「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪

2019-06-10 10:27

騎機車被前男友連堵3次 女發現被裝追蹤器提告

2019-06-10 09:46

噁表叔脫褲蹭小姪女下體 賠30萬輕判免入獄

2019-06-10 00:53

好心邀友來家未料請狼入室 罹癌父住院期間女兒遭殃

2019-06-10 10:29

誤認被警車搶道追進派出所理論 駕駛不滿遭警咆哮

2019-06-10 13:31

台中青桐林生態園區木棧道坍塌8人摔落！5人無法動彈

2019-06-10 14:26

台南婦人酒後心情不佳 不慎墜樓獲救

2019-06-10 12:10

少年機車雙載下觀音山撞石獅 路人紛紛馳援

2019-06-10 11:29

瑞芳暗夜傳槍響 疑酒後口角連轟13槍3人受傷

2019-06-10 07:14

離婚追討薪資 「小老闆娘」敗訴

2019-06-10 01:19

檢貪73萬一、二審判決差異大 高院：值得列案例研討

2019-06-10 10:47

基隆大竿林仙公廟玉佛被偷 信徒稱竊嫌「雅賊」

2019-06-10 17:31

已身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人無期徒刑定讞

2019-06-10 11:32

「蝦」整人 男子不甘分手訂外送惡整前女友

2019-06-10 16:34

端午收假…休旅車釀悲劇

2019-06-10 01:03

父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒

2019-06-10 13:03

印度留學生趕酒吧掉手機 警調閱數十監視器尋回獲好評

2019-06-09 23:12

桃園男租屋當大麻農場 辯為省錢自種自吸

2019-06-10 12:45

影／「3條50都不用」警官化身叫賣哥 宣導效果奇佳

2019-06-10 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top