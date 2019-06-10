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阿帕契飛官今天下午遭雷擊？ 國軍出面說話了

靶場停車場打飛靶 新北警：若確定管轄將送辦

2019-06-10 20:09中央社 新北10日電

新北市政府警察局今天針對有人在頂福靶場停車場射飛靶的報導表示，若體育署等主管機關確認由警方管轄，待收到正本公文後將涉案人依槍砲等罪嫌送辦。

有民眾向媒體投訴稱上月開車行經林口區頂福靶場附近時，發現有人在靶場的停車場打飛靶，擔心可能造成公共安全問題。媒體報導後，轄區警方就進行了解，但是並未接獲相關報案紀錄。

據了解，頂福靶場是由台北市體育總會所屬射擊委員會及射擊協會共同承租經營。媒體報導後，鄒姓教練表示，已向北市體育總會提出報告，但未獲總會授權對外表示意見。北市體育總會則回應，已向主管機關台北市政府體育局提出檢討報告，目前不會就此案對外作說明。

體育署競技運動組副組長藍坤田表示，依規定射擊必須在當初會勘的許可範圍內，而停車場只是靶場的附屬設施，並非是許可範圍，而頂福靶場地屬新北市，因此針對個案的認定與裁罰，權責屬新北市警察局。

台北市體育局輔導管理科股長趙志才表示，頂福靶場位處山坳，靶場教練與一些人有不愉快，才到靶場旁練靶，體育局接獲體育署告知後，便請台北市體育總會射擊委員會調查，並將調查結果交給體育署。

趙志才說，射擊委員會已訓斥該名教練，體育局同步行文給新北市警察局，若該教練有涉公共危險罪之虞，依法處理。

新北市警局表示，截至下午5時下班時間後仍未接獲體育署及北市體育局等相關主管機關正本公文，若相關主管機關認定應由警方管轄，警方不會卸責並積極偵辦，將視鄒姓教練等人涉案情節依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

體育警察
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