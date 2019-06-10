26年前送中壢分局畫作 書畫家莊壹竹再贈「富貴白頭」

2019-06-10 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



水墨書畫家莊壹竹日前贈中壢警分局一幅作品「富貴白頭」，與辛苦的警察們同慶警察節，由分局長劉印宮代表分局接下賀禮，裱框後掛在分局供大家欣賞，增添分局的藝術氣息。

劉印宮表示，莊壹竹老師是警眷，與中壢警分局有著深厚淵源，民國76年間先生調任中壢分局服務時，恰巧分局刑事組（現在的偵查隊）招募打字員，莊老師應徵這份職缺，當時的分局女警人數少，莊壹竹熱情熱心的大姊姊個性自然扮演照顧年輕女警的角色，成為大家口中最愛的「莊姐」，認真負責的工作態度也深受時任分局長肯定，後來調至分局長室擔任秘書，歷任分局長讚譽有加。

莊壹竹對畫筆的執著與熱情，在分局服務期間就看得出來，閒暇時常揮筆創作，投稿警光雜誌獲好評。民國82年，她因為熱愛藝術決定放手逐夢，辭去分局的工作，帶著大家的不捨和祝福勇敢地北上追夢，離開前親手畫一幅「富貴長春」送給中壢警分局，感謝分局帶給她的美好回憶，願大家富貴長春，日日充滿朝氣。

莊壹竹北上追隨國畫大師李奇茂、胡念祖習作不輟，潛心沉浸水墨世界，在名師指導調教下，扎根深厚基礎，從寫實的畫風蛻變創新，有別於傳統表達方式，融合中西式手法寫情寫意，獨樹一幟。民國88年起，她舉辦第一場水墨個展嶄露頭角，時至今日，個展、師生展及參加國內外聯展百餘次獲獎無數，廣受讚譽與推崇。