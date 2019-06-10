影／警民24小時搜救大作戰 翻山潛水尋獲失智老翁

2019-06-10 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



義義縣中埔鄉82歲張姓失智翁6月8日上午8時騎機車外出，中午還未回家，焦急的家屬報警協尋，警方調閱錄影監視器，東興派出所長鐘坤銘在台3線中埔同仁段發現張男行蹤，但行跡漂浮不定，常臨時迴轉，轉向偏僻的產業道路，無法找到其蹤跡。

中埔警方不斷調閱監視器查看，終於摸清張男行為模式，搜救範圍在嘉139線往三層村及沄水村附近山區等處，發動員警、消和義警義消，以及嘉義救難協會、社區巡守隊及家屬等60餘人，展開地毯式漏夜搜救。隔天11時終於在附近山區發現張男騎的機車，但人和車上物品及安全帽仍未見蹤影。

員警於機車旁的溪流岸邊，發現有清晰的腳印，恐張男落水，警消人員潛入湖中搜救；另一批搜救人員於四周山區搜尋，隨著太陽快要下山，眾人拖著疲累的身體又擔心夜晚來臨，恐怕時間拖越久，張男恐有性命之危。