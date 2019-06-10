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台中青桐林園區木棧道坍14傷 市長：木棧道總體檢

2019-06-10 17:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市霧峰區青桐林生態園區木棧平台今天下午崩塌，造成14名正在戶外教學的霧峰長青學苑女學員凌空摔落約一公尺深地面受傷，意外現場已由警方封鎖禁止進入，初步研判是木棧平台遭白蟻蛀蝕。台中市長盧秀燕對此表示，台中市可能還有很多老舊木棧道，市府會全面檢視處理。

霧峰區長李銘海說，青桐林生態園區木棧平台是97年由台中縣政府農業局撥款興建，縣市合併後由霧峰區公所維護，區公所每年巡查維護，上周巡察時，木棧平台外觀沒有異常。今天獲報到場，發現共有14人受傷，部分木棧道已被白蟻入侵破壞，公所前往醫院慰問傷者，現場也由警方封鎖禁止進入。將儘速重建木棧平台，並改用較不易損壞材質，避免類似意外發生。

農業局長蔡精強表示，這座木棧道一年150萬元經費，包括綠美化及木棧道維修管理，將全面檢視後再研究如何處理。

台中市消防局說明，消防局在今天下午1時21分獲報，經派遣霧峰、仁化、大里、國光及東英分隊8車，19人前往現場，並通知市警局及區公所農業科協助處理，救護人員在今天下午1時47分趕抵現場，協助將13名患者送往鄰近5家醫院救治，13人都是女性，年齡從59歲到70多歲，多人骨折，也有肩部、頭部受傷。另有1人自行就醫。

亞大醫院說明，共4名傷者送到亞大醫院救治，分別是59歲黃女右腳踝開放性骨折、脫臼，69歲周張女士雙側跟股骨折、腰椎第一節壓迫性骨折，62歲林女左側腓骨骨折，另有5名女學員有挫傷等外傷，都在接受治療，都沒有生命危險。

其中有一名患者表示，今天是霧峰長青學苑的學苑戶外教學課程，20多人在木棧道上拍照，沒想到突然崩落，許多學員凌空摔下受傷，所幸都沒有生命危險，懷疑是木造平台太過老舊損毀所致。

台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地...
台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地面受傷。圖／台中市消防局提供
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台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地...
台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地面受傷。圖／台中市消防局提供
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台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地面受傷。圖／台中市消防局提供
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台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地面受傷。圖／台中市消防局提供
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台中市霧峰區青桐林生態園區木棧道今天下午崩塌，造成14名學員凌空摔落約一公尺深地面受傷。圖／台中市消防局提供
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壓迫性骨折台中市生態園區
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