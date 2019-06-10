影／「3條50都不用」警官化身叫賣哥 宣導效果奇佳

2019-06-10 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



戴上小型麥克風，基隆市警局交通隊交安組長王興洲今天搭上公車「叫賣」，他賣的不是「酋長有交代」的名產，而是行人安全。王在贈送反光手環給長者時說，「這不用錢，3條50、100都不用」，令搭車民眾覺得親切，宣導效果出奇的好。

基隆市警局統計106年度發生行人交通事故死亡11人，65歲以上的高齡者占10人。去年度行人交通事故死亡12人，高齡者也占9人。今年迄今行人交通事故死亡已7人，高齡者也占6人，顯示「高齡者行的安全」議題已刻不容緩。

王興洲說，公車族在搭車前、下車後都行行人，而且基隆有不少老人家是公車族，因此策畫上公車宣導方案，提醒行人過馬路一定要走斑馬線，並注意附近車輛動態，確保安全。

網路上曾瘋傳穿著「阿美族女孩」在遊覽車推銷農特產的影片，王興洲說，傳統政令宣導方式較難吸引乘客注意，因此他一開口就像遊覽車推銷人員，但強調不是來賣10大農產品，而是來談行人安全，果然成功吸引乘客聽講。