新竹巿119、110災情資訊互通秒傳 按下去派遣零時差

2019-06-10 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市119派遣系統介接110派遣統系功能正式啟用，為全國第4個完成建置介接系統功能的縣市，竹市消防局及竹市警察局過去所用的傳統電話通報方式已成歷史，現在只要接獲報案，在系統內透過一個按鈕，即可將報案人姓名、案發地點及現場情況傳送至對方的派遣系統上，原本的30秒通報時間縮短為1秒，快速建立「災情資訊共享」機制，讓警消單位派遣警車、救護車、消防車更即時。

竹市消防局長李世恭表示，新竹市消防局出勤速度已是國際級的救災時效，救災日間平均通報至出勤時間為44秒，夜間平均通報至出勤時間為52秒，平均報案至到達時間是4分30秒；救護日間平均通報至出勤時間為32秒，夜間平均通報至出勤時間為34秒，平均報案至到達時間是3分18秒，在全國排名名列前茅。

竹市消防局與警察局，共同投入46萬擴充「119介接110」功能，透過科技救災，將30秒的通報時間縮短為1秒，儘快派遣警車、救護車或消防車，給市民早一點安心，多一點放心。

李世恭表示，以往消防局跟警察局要相互通報時，均是以傳統電話方式通知，聯絡回報時間不僅較長，且以口語溝通，易受到口音相近路名、數字之混淆，如「民主路、民族路」念起來都很相近，現在藉電腦軟體傳遞更精準完整資訊，讓救災及救護派遣的速度大幅縮短，是把握黃金搶救時間的重大突破。

在第一線進行救災工作的消防局派遣科隊員傅紹榮表示，自從介接功能啟用後，各項案件都能快速通報警察局，比起之前不僅速度快，也不需要口頭上再三確認或弄錯地址，對於需要救助的民眾來說，縮短的搶救時間就可能是挽回生命的一線生機。