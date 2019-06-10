影／行人挨撞總吃虧 警官搭公車宣導有打進乘客心裡

2019-06-10 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市今年初頻傳行人車禍，市警局交通隊宣導「護老專案」出奇招，因為不少長者搭公車代步，今天首創上公車面對面宣導，提醒長者注意行的安全。交通隊還準備了一批反光手環分送長輩，頗受歡迎，警方建議長者天色不佳時外出，應穿較光亮的衣服，如果加戴反光手環，警示效果會更好。

基隆市警局交通隊副隊長吳誌權說，基隆市公車族有不少老人家，交通隊因此想出上公車宣導行人安全計畫，構想為全台各地市警局首創。為了減低對上班族和學生的影響，宣導時間會避開通勤、通學尖峰時段。

交通隊員警今午先在仁五路東和大樓前，宣導行人穿越道路要走斑馬線。因為當地公車站牌距離斑馬線約3公尺，員警發現不少行人雖走斑馬線，但未「走直線」走到盡頭，再接人行道前往站牌等車，而是走約3/4斑馬線，就「斜出」斑馬線從車道前往站牌。

吳誌權說，這種「切西瓜」式走法，有可能造成車輛駕駛人看到斑馬線上沒行人，「誤判」前方行人動態導致車禍發生，提醒行人過馬路，一定要全程走斑馬線。

公車宣導方案由交通隊交安組長王興洲擔綱，他上車後先打趣說，員警上車不是像在遊覽車促銷10大伴手禮，而是因宣導行人安全，因為大家都是走路來搭車，下車後也會走一段路，過馬路一定要走斑馬線。

因為是在公車上宣導行的安全，王興洲也提醒搭車民眾，車輛的「A柱」可能擋住駕駛視線，防止車禍除了靠駕駛「頭搖一搖，身體動一動」看清楚，行人也不可以因為是綠燈就漫不經心，也要注意車輛動態。