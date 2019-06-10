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影／台中青桐林生態園區木棧道坍陷 消防局：6遊客受傷

2019-06-10 14:37聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市消防局在今天下午1時21分，接獲報案，台中市青桐林生態園區木棧道坍陷，導致8名遊客跌落距離路面1公尺的地面，其中5人無法行動，已派員到場發現有6名遊客受傷，協助6名傷者送往亞洲大學附屬醫院就醫。

台中市消防局說明，經派遣霧峰、仁化、大里、國光及東英分隊，救災(護)車8輛，人員共19人，由現場由霧峰分隊張志坡分隊長率隊前往救護，並通知市警局及區公所農業科協助處理，救護人員在今天下午1時47分趕抵現場，發現6名民眾受傷，需要6台救護車，加派東英91車前往支援。

台中市青桐林生態園區木棧道坍陷，導致8名遊客跌落距離路面1公尺的地面，6名遊客受...
台中市青桐林生態園區木棧道坍陷，導致8名遊客跌落距離路面1公尺的地面，6名遊客受傷，台中市消防局已協助6名傷者送往亞洲大學附屬醫院就醫。圖／亞大醫院提供
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