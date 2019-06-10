台中青桐林生態園區木棧道坍塌8人摔落！5人無法動彈

2019-06-10 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



知名景點台中市青桐林生態園區10日下午發生意外事故，警消據報指園區內木棧道坍塌，約有7、8個民眾跌落人受傷，其中有5個人無法行動，警消已派員也馳援。