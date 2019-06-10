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少年機車雙載下觀音山撞石獅 路人紛紛馳援

2019-06-10 11:29聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市有2名17歲少年昨天共乘機車上觀音山遊玩，到了晚上6時44分左右，沿著五股區凌雲路下山，卻在一處彎道撞上廟宇門前擺放路邊的石獅，當場慘摔受傷，路過的1輛汽車、2輛機車先後靠過來關心，並且協助引導後方車流減速，避免因彎道視線死角再發生追撞。

警方調查，2名少年是高中同學、皆無駕照，昨天由李姓少年騎機車，搭載張姓少年上觀音山遊玩，返程下山時發生車禍。監視器拍到整個車禍過程，畫面中可以看到，五股區凌雲路二段雙向各只有1線車道，事故地點剛好是一處下坡彎道。

當時有2輛機車先後過彎，第1輛沿著車道順暢通過，李姓少年騎乘的第2輛機車卻失控不斷往路肩偏移，撞上路邊的石獅子，2名少年彈飛落地，後座張姓少年凌空翻滾摔落在車道中央，馬上起身去查看李姓少年傷勢。

稍後對向有1輛路過的休旅車立刻停靠路邊，隨即又有1輛機車直接靠過去幫忙，接著第3輛機車經過之後又折返，停在事故現場後方彎道上，協助引導來車減速，避免因視線死角再發生追撞。

警方和救護車陸續趕抵，將2名受傷少年送醫，騎車的李姓少年頸部、胸部及四肢多處擦挫傷，張姓少年只有腳部擦挫傷，2人都沒有生命危險。警方除開單告發無照駕駛，將再調查釐清車禍肇因。

少年無照騎乘機車雙載，下山撞上路旁石獅慘摔。記者林昭彰／翻攝
少年無照騎乘機車雙載，下山撞上路旁石獅慘摔。記者林昭彰／翻攝
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少年無照騎乘機車雙載下山撞上路旁石獅，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
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少年無照騎乘機車雙載下山撞上路旁石獅，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
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少年無照騎乘機車雙載下山撞上路旁石獅，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
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車禍
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