端午收假…休旅車釀悲劇

圖／國道第七公路警察大隊提供 分享 facebook

昨天是端午收假日，一輛載有三人的休旅車上午行經國道六號東草屯段時失控自撞內側護欄，因撞擊力道過大，翻覆三圈半，四輪朝天翻在外側車道，造成車上四十七歲李姓乘客頭部重創，傷重不治。警方研判謝姓駕駛操作不當釀禍，依過失致死罪嫌移請偵辦。該起車禍造成該路段交通回堵達半小時，近中午才恢復正常通行 。