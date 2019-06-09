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國道六號不可行？ 韓國瑜：是花蓮人的迫切渴望

用餐尖峰時段一輛轎車衝入火鍋店 1男子受傷

2019-06-09 21:09聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

一輛轎車今晚突然衝入桃園市楊梅區一家連鎖火鍋店，造成一名63歲手被玻璃割傷、呼吸不順，由救護車送醫觀察。

桃園市消防局晚上7點41分接獲報案，指轎車衝入中山北路二段一家火鍋店有人受傷，隨即調派第二大隊埔心、楊梅分隊兩輛救護車、消防車1輛、7名隊員到場。

楊梅警分局員警初步追查，轎車駕駛人疑酒駕，已經帶回派出所訊問。轎車衝入火鍋店時正值用餐時間，雖然只是車頭撞上店面，但是引起一陣驚慌，並造成一名用餐男子胸部撞擊桌邊，呼吸不適手部遭玻璃割傷，由救護車送醫。

楊梅一輛轎車衝入火鍋店，嚇壞客人。記者鄭國樑╱翻攝
楊梅一輛轎車衝入火鍋店，嚇壞客人。記者鄭國樑╱翻攝
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救護人員為受傷者包紮，警方在場採證。記者鄭國樑╱翻攝
救護人員為受傷者包紮，警方在場採證。記者鄭國樑╱翻攝
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火鍋救護車酒駕
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