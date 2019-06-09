用餐尖峰時段一輛轎車衝入火鍋店 1男子受傷

2019-06-09 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



一輛轎車今晚突然衝入桃園市楊梅區一家連鎖火鍋店，造成一名63歲手被玻璃割傷、呼吸不順，由救護車送醫觀察。

桃園市消防局晚上7點41分接獲報案，指轎車衝入中山北路二段一家火鍋店有人受傷，隨即調派第二大隊埔心、楊梅分隊兩輛救護車、消防車1輛、7名隊員到場。