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影╱漁港戲水姊妹1死1命危 單親母病逝姊妹相依境遇堪憐

2019-06-09 20:48聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區竹圍漁港今天下午發生戲水民眾溺斃意外，高中休學的尤姓姊姊與就讀國三的妹妹，與同學、友人5女前往竹圍漁港戲水，尤姓姊妹玩水時被捲入海中，疑因溺水時間過長，救起送醫後姊姊仍告不治，妹妹急救恢復心跳、呼吸，仍重度昏迷與死神拔河中，尤姓姊妹原為單親母親撫養的中低收入戶，母親又於去年病逝，現在一場戲水造成姊姊溺斃、妹妹生命垂危，境遇堪憐令人鼻酸。

桃園市消防局、海巡署岸巡八隊調查，尤姓姊妹與陳姓、洪姓、江姓女子共5人前往大園竹圍漁港南堤海岸戲水，當時陳女、洪女2人在岸邊未下水，高中休學的尤姓姊姊與就讀國三的妹妹、就讀國三的江女3人一起下海玩水，還有1名男子也下海玩水。

不料漲潮一陣海浪捲起，將尤姓姊妹、就讀國三的江女及該男子共4人捲入海中，陳女、洪女見狀求救，海巡、消防員救起，男子自行離開，尤姓姊妹和江女3人送醫急救，江女意識清楚，但是尤姓姊姊急救仍告不治，尤姓妹妹急救後仍重度昏迷、生命垂危。

尤姓妹妹的學校校長表示，尤姓姊妹為單親家庭，父親失聯後，由母親單獨撫養兩姊妹和哥哥，屬於中低收入家庭，哥哥就讀大學、姊姊休學準備今年復學、妹妹就讀國三在校十分乖巧，兄妹相依為命，據了解因為姊姊與友人想去玩水，邀妹妹一同前往，未料發生憾事，校方將立即動教育儲蓄慰助及家長會啟動慰助協助處理，尋求外界協助尢姓姊妹。

市府社會局長王安邦獲悉尤家姊妹處境、決定介入協助，他表示，了解尤姓姊妹家庭後，該局將會同教育局介入及協助後續急難、慰助處理事宜。

桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡救援、消防員送醫急救後仍造成一死一重傷...
桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡救援、消防員送醫急救後仍造成一死一重傷。記者曾增勳／翻攝
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桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡救援、消防員送醫急救後仍造成一死一重傷...
桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡救援、消防員送醫急救後仍造成一死一重傷。圖／海巡署提供
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桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡救援、消防員送醫急救後仍造成一死一重傷。圖／海巡署提供
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海巡署消防員
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