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東勢林場員工開電動車摔下邊坡 意識模糊腳骨折

2019-06-09 19:52聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市東勢林場遊樂區今天下午近5點，一名林場男員工開電動車，不慎打錯檔，導致人車摔落宿舍旁的山坡，因邊坡深度超過20公尺，同事大驚，報案求助。救難人員花了約50分鐘，救出傷者送醫，目前急救中。

消防局第二大隊東勢分隊出動救災(護)車共3輛、8人由小隊長陳柏余帶隊前往搶救，所幸在邊坡下方約6公尺深處發現傷者，眾人合力，花了50分鐘救出送醫。

救難人員表示，這名男性約35歲，發現時意識模糊、右腳骨折，救護人員急救處置後送往東勢農民醫院。

東勢林場男員工摔落邊坡，東勢消防分隊人員合力搶救。圖╱台中市消防局提供
東勢林場男員工摔落邊坡，東勢消防分隊人員合力搶救。圖╱台中市消防局提供
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東勢林場農民骨折
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