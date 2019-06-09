東勢林場員工開電動車摔下邊坡 意識模糊腳骨折

2019-06-09 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市東勢林場遊樂區今天下午近5點，一名林場男員工開電動車，不慎打錯檔，導致人車摔落宿舍旁的山坡，因邊坡深度超過20公尺，同事大驚，報案求助。救難人員花了約50分鐘，救出傷者送醫，目前急救中。

消防局第二大隊東勢分隊出動救災(護)車共3輛、8人由小隊長陳柏余帶隊前往搶救，所幸在邊坡下方約6公尺深處發現傷者，眾人合力，花了50分鐘救出送醫。