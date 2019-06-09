影／埔里第三市場遭祝融 攤位全燒光估損上千萬元

2019-06-09 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮第三市場今下午近2點發生火警，因現場攤商各式商品、器材眾多，火勢猛烈且迅速延燒，縣消防局動員鄰近5分隊共13輛大小消防車馳援，經全力灌救，下午3點過後火勢獲得控制、逐漸撲滅，但約75個攤位付之一炬，粗估財損上千萬。

南投縣消防局指出，今下午1點51分接通報位在埔里東榮路和南昌街的第三市場起火，因當地人車出入頻繁，因此緊急調派埔里、中心碑、國姓、魚池和日月潭等5分隊人車馳援，但延燒迅速猛烈，灌救1個多小時在下午3點控制火勢。

而現場火光和濃煙不斷竄出，持續延燒市場內攤位，市場陷入火海，消防、義消人員以強力水柱灌救，當地警方和不少熱心民眾協助管控交通和人車出入，確保人員安全，但不少攤商仍聚集關心救災狀況，憂心攤內商品和生財工具不保。

縣消防局表示，直到下午3時43分完全撲滅明火，後續則進行殘火熄滅處置，且持續關注悶燒狀況，粗估財損恐達千萬元；埔里公所則表示，起火地點為第三市場攤商區，依市場登記資料統計共燒毀75個攤位，財物損失絕對不只千萬元。

立委馬文君得知市場大火也立刻到場關心，她說，多虧消防弟兄全力且快速搶救，且針對攤商區設下防火線，才未延燒至市場大樓區，第三市場是鎮內最熱鬧的地方，攤商都靠做生意維生，因此將督促串連相關單位協助市場復建。