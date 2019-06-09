網路傳淡水遶境狀況多 警指衝突均快速壓制

2019-06-09 19:44 中央社 新北9日電



「淡水大拜拜」清水祖師遶境活動昨天落幕，但臉書社團出現許多遶境過程的街頭衝突訊息。淡水警分局今天指出，零星衝突均快速壓制排除，未發生聚眾鬥毆、包圍派出所的情事。

為期兩天的淡水清水祖師遶境活動昨天結束，臉書社團「細說淡水」等貼出許多遶境過程的熱鬧場面，但也有許多街頭鬥毆被警方強力排除的畫面，甚至還傳出派出所被包圍叫囂等訊息。

對此，淡水警分局今天表示，警分局在遶境勤務中強勢執法、積極展現公權力下，零星衝突均迅速壓制排除，並未發生聚眾鬥毆情事，活動也較往年平和順遂。

淡水警分局偵查隊長林立人指出，宮廟成員於昨日活動結束後在淡水捷運站前叫囂，警方啟動快打警力30多人趕赴現場，將情緒高漲的8人帶返派出所釐清狀況，並予以預防性保護管束。

他表示，7日近深夜12時於淡水區水碓街發生1名疑似酒醉男子與遶境隊伍發生衝突狀況，由於雙方情緒高漲，警方便隔開雙方。過程中，有人突對員警動手推擠，警方立即噴灑辣椒水並壓制、逮捕上銬。訊後依，妨害公務罪移送法辦。

林立人指出，事發後有數名男子到派出所關心警方偵辦情形，情緒激動喊叫，另當時派出所正前方也有民眾聚集觀賞陣頭表演，讓外界誤認為是包圍派出所。

他說，警方為防止意外發生，當時已調派優勢警力於派出所前警戒，並無包圍派出所的情事。