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影／休旅車國道自撞翻滾3圈半 釀1死2傷悲劇

機車撞牆騎士彈飛翻落山坡 受傷自行爬回路面求救

2019-06-09 17:00聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三芝區北新路拾翠山莊前方，今天下午2點左右發生機車騎士跌落山坡意外，一名20歲賴姓男子騎機車路過時偏離車道，撞上路旁矮圍牆，人便順勢彈起翻越矮牆跌落邊坡，消防隊獲報有人跌落山谷，立刻動員2輛器材車、2輛救護車共7人趕赴。

幸好當地只是緩坡，消防隊人車趕抵時，騎士已經自行爬回路面，但膝蓋、大腿內側、手肘等處滿是擦傷，鼻子也有撕裂傷，由救護車送往淡水馬偕醫院包紮檢查，暫無大礙；事故原因仍需警方調查釐清。

賴姓男子騎機車撞上矮圍牆，人被拋起翻越矮牆跌落邊坡。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子騎機車撞上矮圍牆，人被拋起翻越矮牆跌落邊坡。記者林昭彰／翻攝
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賴姓男子騎機車撞上矮圍牆，人被拋起翻越矮牆跌落邊坡。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子騎機車撞上矮圍牆，人被拋起翻越矮牆跌落邊坡。記者林昭彰／翻攝
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賴姓男子騎機車撞上矮圍牆，人被拋起翻越矮牆跌落邊坡。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子騎機車撞上矮圍牆，人被拋起翻越矮牆跌落邊坡。記者林昭彰／翻攝
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