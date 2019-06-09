影／妙齡女180度大迴轉 刮別人愛車落跑吃罰單

2019-06-09 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市顏姓男子在上月10日到第三警分局交通分隊報案，稱8日將休旅車停在東區六順路上的路邊，要去開車時，發現自己的車竟遭到明顯撞擊，警方獲報後調閱監視器，發現是林姓女子開車迴轉時，因角度不對，擦撞倒顏的休旅車，但林女肇事後，沒有報案，反而直接駛離現場，林女到案辯稱，因不熟路況才會釀禍，全案今依違反道交條例罪嫌，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，5月10日接獲66歲顏姓男子報案，他2天前將休旅車停在東區六順路上的路邊，要去開車時，發現自己的車竟遭到明顯撞擊，趕緊向警方報案，希望能找到肇事者，好向對方求償。警方獲報後調閱監視器，查出涉案的27歲林姓女子，並請林女到案說明。

林女辯稱，行經事故地點時，確實是因為自己對路況不熟，開車開錯了路，迴轉時不慎去擦撞上路旁的1輛車，自己當時並沒有停下來，直接離開了現場。