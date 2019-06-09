金山水尾港戲水意外1日2起 救起3人都將開罰1到5萬元

2019-06-09 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天金山水尾漁港很不平靜，早上7點水尾漁港神祕沙灘，55歲余姓男子划立槳，被浪帶到距岸邊400公尺處，無力返回，新北消防局出動船艇把人救回來，隔4小時，又有2人游泳到外海，被大浪沖走，船艇救回1女，空勤直升機外海3浬找到1男，把人救回來，但這3人都在禁止水域遊憩活動區域玩水，將被開罰1到5萬元。

新北消防局指出，新北巿余姓男子和2名友人今天上午到金山海邊玩立槳，他獨自划往燭台嶼海域後因體力不支，被海流帶離岸際400公尺外，友人趕緊通報消防單位後，由金山消防分隊派出救生艇並安全帶回水尾漁港。

中午近12點，又有一行10人至漁港玩水，其中2人從水尾漁港游泳至燭台嶼，因風浪太大導致失聯，40多歲黃女很快獲救，38歲王男不見人影，空勤直升機在外海3公里處發現他，但空勤隊無法吊掛，打信號彈，由金山船艇接回，2人意識清楚，拒絕就醫。

新北消防局指出，這兩起意外，3人都平安獲救，沒有造成嚴重憾事。但水尾漁港至璜港屬於禁止水域遊憩活動之範圍，海巡署第二岸巡隊璜港安檢所及機動巡邏站人員，依照發展觀光條例第60條之規定，將上午兩起事故的3人，函送至交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處進行裁處，可處1到5萬元。