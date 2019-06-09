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竹圍漁港戲水3女1男落海 釀2死1傷悲劇

2019-06-09 15:34聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區竹圍漁港今天下午一群新住民、遊客前往竹圍漁港南堤戲水，其中3女1男共4名遊客不熟悉海岸，不慎落海被海浪捲走，同伴發現求救，海巡署岸巡官兵、桃園市消防局派員立即前往利用繩索救援，救起3女、1男後，其中20歲女子及另一名女子兩人救上岸後ohca，沒有呼吸心跳，一名14歲女生受傷送醫急救中，另1男子救起後自行離開，海巡署、警方正在調查落水溺斃原因。

桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡署警消救起4人，2女ohca沒有呼吸心...
桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡署警消救起4人，2女ohca沒有呼吸心跳。記者曾增勳／翻攝
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桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡署警消救起4人，2女ohca沒有呼吸心...
桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡署警消救起4人，2女ohca沒有呼吸心跳。記者曾增勳／翻攝
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桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡署警消救起4人，2女ohca沒有呼吸心...
桃園市大園區竹圍漁港3女1男戲水落海，海巡署警消救起4人，2女ohca沒有呼吸心跳。記者曾增勳／翻攝
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海巡署新住民
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