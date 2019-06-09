竹圍漁港戲水3女1男落海 釀2死1傷悲劇

2019-06-09 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區竹圍漁港今天下午一群新住民、遊客前往竹圍漁港南堤戲水，其中3女1男共4名遊客不熟悉海岸，不慎落海被海浪捲走，同伴發現求救，海巡署岸巡官兵、桃園市消防局派員立即前往利用繩索救援，救起3女、1男後，其中20歲女子及另一名女子兩人救上岸後ohca，沒有呼吸心跳，一名14歲女生受傷送醫急救中，另1男子救起後自行離開，海巡署、警方正在調查落水溺斃原因。