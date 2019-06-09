端午連假烈日揮汗指揮 台南交警使命必達

2019-06-09 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



端午節連續3天假期，今天收假。台南市警局為確保端午連假轄內各重點路段、風景區、旅遊景點及龍舟錦標賽等易造成交通壅塞處所，共規畫交通崗127處，動員1350名警力維持交通秩序與順暢，這群活動交警在烈日下揮汗指揮交通，交通警察大隊長翁誌宏今天也專程前往各地了解現況，向同仁說「辛苦了」。

2019國際龍舟錦標賽在安平運河舉行，吸引許多的人潮，安平商圈周遭路段及龍舟競賽會場周邊道路交通疏導是主要重點工作外，市警局運用建置的路口監錄系統及市府交控中心即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除。

高速公路沿線各分局也利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通大隊勤指中心與各分局勤務指揮中心充分合作，在接獲各類狀況通報時，立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理。