新北水尾漁港玩水 2人遭浪沖走救回無大礙

2019-06-09 14:01 中央社 新北9日電



新北市政府消防局今天上午11時許接獲報案，1名38歲王姓男子及42歲黃姓女子在金山水尾漁港玩水時遭浪衝到外海，2人相繼被救起，所幸皆意識清楚，並無送醫。

新北市消防局表示，今天上午11時許接獲報案，指稱有10名遊客在金山水尾漁港附近玩風浪板等水上活動，其中38歲王姓男子及42歲黃姓女子遭浪衝到外海，消防人員立即前往救援。

黃女先行被救上岸，身上僅多處擦傷，意識清楚無生命危險，空勤直升機隨後也在燭台嶼發現王男，即刻派艇將他救起，所幸王男意識清醒，無生命危險，2人皆拒絕就醫。